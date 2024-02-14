Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье с начала месяца устранили более 400 навалов мусора у контейнерных площадок

В Подмосковье с начала месяца устранили более 400 навалов мусора у контейнерных площадок

14 февраля 2024, 17:49
Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 400 навалов было устранено у контейнерных площадок, расположенных в Московской области, с начала февраля, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

«С начала месяца специалисты устранили 416 навалов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Больше всего нарушений ликвидировали в Одинцовском городском округе: там убрали 62 мусорных навала. На втором месте по этому показателю оказался Зарайск, где привели в порядок 27 контейнерных площадок, а на третьем — округ Ступино, где ликвидировали 24 навала мусора», — говорится в сообщении.
Информация о сложностях с вывозом мусора поступает инспекторам через систему «Безопасный регион». Кроме того, водители мусоровозов могут сообщить о проблемах с доступом к контейнерной площадке из-за припаркованных автомобилей. Проблемные адреса фиксируются и на местах проводится работа: водителям разъясняют правила парковки и настоятельно рекомендуют не создавать помех проезду мусоровозов и другого спецтранспорта.

Читайте также:

В Подмосковье собрали ещё более тонны «добрых крышечек»

В Подмосковье водитель мусоровоза спас выброшенного умирать кота-сфинкса

На подмосковном мусорном полигоне «Лесная» начали устанавливать систему дегазации
#мусор
#уборка
#густ мо
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин повысит дополнительные выплаты для медиков в малых городах и сёлах
Путин предложил повысить доплаты медикам в малых городах и сёлах с 1 марта
14 февраля 2024, 18:14

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 марта 2023 года будут повышены размеры выплат для медицинских сотрудников, трудящихся в малых городах и сёлах. Об этом он сообщил на пленарном заседании Форума «Технологии будущего».
«Предлагаю с 1 марта текущего года повысить размер допвыплат для специалистов, которые трудятся в малых городах, в районных центрах и селах. При этом обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц», - заявил глава государства.

Таким образом, в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачам дополнительно будут выплачивать 29 тысяч рублей, при этом доплата для среднего медперсонала составит 13 тысяч рублей. Доплата для врачей, которые работают в населенных пунктах с населением менее 50 тысяч человек составит 50 тысяч рублей, а для среднего медперсонала - 30 тысяч.

Читайте также:

Названы города Подмосковья с самыми высокими зарплатами

Названы специалисты с самыми высокими зарплатами в Подмосковье

Подмосковные учителя могут начать подавать заявки на компенсацию за аренду жилья
#человек
#владимир путин
#зарплата
#врачи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье создадут крупный распределительный центр за 1 млрд
14 февраля 2024, 17:56

Фото: Istockphoto / dusanpetkovic

В городском округе Истра появится крупный распределительный центр. Инвестиционный проект реализует компания «М.Марс», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестор построит распределительный центр из двух зданий, площадь которых составит 2 тыс кв. м и 6 тыс. «квадратов». Проект будет реализован на земельном участке размером 8 га, предоставленном компании без проведения торгов. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
Реализовать проект планируется до конца 2033 года. На новом предприятии рассчитывают создать около 30 рабочих мест.

Читайте также:

В Подмосковье запустили производство деталей для самолётных двигателей

В Подмосковье появится мебельное производство за 1 млрд рублей

Подмосковье удержало лидерство по производству сыра в России
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вошел в ту дверь»: Мария Захарова о приехавшем в ДНР Филиппе Киркорове
14 февраля 2024, 17:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народного артиста РФ, выступившего в военном госпитале в Горловке, поддержала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Филипп Киркоров приехал в ДНР с гуманитарной миссией, встретился с ранеными и доставил гуманитарную помощь. Мало кто знает, сколько он всегда помогал. Дети, раненые, социальные учреждения - он жертвовал и поддерживал всю свою жизнь», - написала она в своём телеграм-канале.

Хештег к этому посту #ТаДверь явно отсылает читателя к фразе самого Киркорова, который, говоря об участии в "голой вечеринке" Анастасии Ивлеевой, сказал, что "вошёл не в ту дверь".

Как сообщают СМИ, певец привез в Горловку гумпомощь и кондиционеры для местного детского центра. Кроме того артист оплатит протезирование троим военнослужащим.

Однако, у некоторых медийных персон этот поступок не вызвал уважения. Актриса, общественный деятель Яна Поплавская резко высказалась в адрес поп-короля,назвав его поездку «ложью и очковтирательством».

«Сколько энергии и сил приложено, чтобы обелить, отмыть Киркорова (...) Все, чтобы замылить историю с голой вечеринкой и втюхать народу, что Киркоров этого народа «достоин». «Достойный артист» от страха забыл слова своей песни и затравленно думал - как бы скорее вернуться в Москву. ДВА ГОДА ему было ПЛЕВАТЬ, но только когда прижало, он рванул... И кто объяснит - за одну эту поездку ему теперь обязаны дать концерты, эфиры и индульгенцию во всём? Никто из известных мне артистов не рассчитывал ни на какие блага, помогая бойцам и ездя на фронт! У них только одна цель и задача - поддержать наших ребят. А поездка Киркорова - это ложь, очковтирательство!», - написала Поплавская в своём телеграм-канале.

Как сообщало «Радио 1», ранее певец пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Организация планировала потратить перечисленные средства на оборудование актового зала, покупку новой мебели, на пособия и материалы, необходимые для занятий.

Читайте также:

В ДНР раскритиковали приезд Киркорова в республику, назвав это «отменой отмены»

Собчак планирует подать в суд на НТВ

Звезда российской эстрады рассказала о чудесном спасении на страшном пожаре
#помощь
#певец
#жизнь
#сми
#оборудование
#актриса
#пособия
#кондиционеры
#артист
#днр
#сво
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мособлдума решит вопрос с ограничением работы «наливаек» в Подмосковье
14 февраля 2024, 17:42

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума уже в ближайшее время обсудит вопрос об ограничении работы так называемых «наливаек» в Подмосковье. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Ранее Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу заведений, которые под видом предприятий общественного питания продают алкоголь навынос по ночам. Таким образом, федеральное законодательство дало право регионам вводить дополнительные ограничения.

Теперь регионы смогут устанавливать требования о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Право ограничивать продажу крепкой алкогольной продукции уже было дано регионам ранее.
«Тема ограничения работы «наливаек» не раз поднималась и в Подмосковье. Мособлдума уже были установила ограничения для объектов общепита, торгующих алкоголем и расположенных в жилых домах. Сейчас в области минимальная площадь для таких заведений установлена в 50 кв. м.», – рассказал Брынцалов.
По его словам, такая мера была принята по итогам обращения жителей, которые жаловались на работу этих заведений из-за шума, вызовов полиции. Она направлена на то, чтобы магазины, торгующие спиртным, не маскировались под кафе.
«Теперь федеральное законодательство дало регионам право вводить дополнительные ограничения. Но прежде, чем принимать законы, нужно обсудить, какие именно ограничительные инструменты нам нужны. Мы понимаем, что в случае введения жёстких запретов, могут пострадать добросовестные заведения общественного питания. Поэтому вопрос стоит рассматривать комплексно», – отметил Брынцалов.
По его словам, обсуждение с привлечением широкого круга общественности и представителей бизнеса нужно провести в ближайшее время на площадке Мособлдумы.

Читайте также:

Бесплатную юридическую помощь в Подмосковье за год получили 420 участников СВО

В Московской области в этом году планируют построить 42 школ и 48 детсадов

В Подмосковье реализуют 80 проектов по импортозамещению
#мособлдума
#игорь брынцалов
#закон
#президент
#владимир путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские учёные обнаружили изменения в мозге у геймеров
14 февраля 2024, 17:30

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Учёные из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ им. В.А. Алмазова обнаружили изменения в мозге у заядлых геймеров.
«У геймеров, которые играют много, подвергаются изменению нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции не нарушаются. Благодаря этому исследованию, в перспективе, с помощью фМРТ можно диагностировать игровое расстройство на его ранних стадиях или его отсутствие», – поделился в беседе с Газета.ру ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня (НЦМУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артём Труфанов.

Отмечается, что в исследовании приняли участие 22 человека, которые проводят за играми от 20 до 30 часов в неделю, и 25 граждан, которые играют редко.

Ранее исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи.

Читайте также:

Учёные назвали алкогольные напитки, повышающие риск развития опухолей головы и шеи

В древности люди изготавливали оружие и драгоценности из инопланетного металла

В Японии на свет появилась первая в мире свинья с человеческими органами
#люди
#здоровье
#компьютер
#игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компания SpaceX выведет с орбиты 100 старых спутников Starlink из-за дефекта
14 февраля 2024, 17:30

Фото: istockphoto/AdrianHancu

Компания Илона Маска планирует в качестве меры предосторожности вывести с орбиты и «уронить» на Землю 100 спутников Starlink первого поколения. В аппаратах обнаружен потенциальный дефект.
Как сообщает журнал PC Magazine, возможная неисправность способна в будущем полностью вывести спутники из строя. После вывода с орбиты, аппараты снизятся к Земле, а затем полностью распадутся в атмосфере планеты. В компании сообщили, что никакого риска для людей и самолётов не будет, так как спутники полностью сгорят на значительной высоте.

О какой конкретно неполадке идёт речь, в компании не уточнили. Представители SpaceX сообщили только, что специалистами была выявлена некая «общая проблема для этой версии аппаратов Starlink. Клиентов также заверили, что на уровне и качестве связи потеря сотни спутников никак не скажется, так как в настоящее время их количество на околоземной орбите составляет около 5,4 тысячи штук.

Читайте также:

Маск отреагировал на сообщения о продаже Starlink России

ВСУ потеряли спутниковую связь над ЛДНР и Харьковской областью за неуплату интернета

Reuters: Работники SpaсeX получили 600 травм из-за стремления Маска к Марсу
#компании
#журнал
#спутник
#земля
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Госдума отклонила законопроект о выходном для родителей школьников в День знаний
14 февраля 2024, 17:27

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о предоставлении дополнительного выходного дня родителям школьников 1 сентября в День знаний.
По данному законопроекту предлагалось внести изменения в Трудовой кодекс РФ, дополнив его соответствующей нормой, согласно которой работодатель должен был предоставить 1 сентября родителям школьников однодневный отпуск на основании их письменного заявления без сохранения заработной платы. В пояснительной записке к документу утверждалось, что присутствие хотя бы одного из родителей на торжественной линейке — важный фактор поддержки ребенка, способствующий укреплению связи между родителями и детьми.

Член комитета Госдумы по труду Михаил Тарасенко на пленарном заседании пояснил, что если 34 миллиона родителей школьников не будут работать в День знаний, то это привести к появлению проблем в сфере занятости.

В августе 2023 года в Госдуму был внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний. Инициатором проекта стал кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев.

Читайте также:

В Госдуму внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

В России предложили ввести должность школьного омбудсмена
#россия
#изменения
#день знаний
#законопроект
#работодатель
#школа
#родители
#дети
#ученики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова опровергла информацию о предложении РФ к США заморозить конфликт на Украине
Захарова опровергла информацию о предложении РФ о заморозке конфликта на Украине
14 февраля 2024, 17:22

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация западных СМИ о предложении России к США о заморозке конфликта на Украине является ничем иным, как неверной интерпретацией публичных российских заявлений.
«Мне кажется, это просто интерпретация того, о чем говорили мы, говорили неоднократно публично, отвечая на вопросы о переговорах: возможны ли, при каких условиях возможны эти переговоры. Почему они не идут и так далее», - заявила Захарова.

Она предположила, что российскую точку зрения неверно интерпретировали, и, возможно, это сделано умышленно.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что Москва через посредников предлагала американской стороне прекратить боевые действия на нынешних позициях без уступки Украине каких-либо территорий, напоминает «РБК».

Читайте также:

Госдеп: США не вели переговоров с Россией о заморозке украинского конфликта

«Маловероятно»: Бывший глава ЕК оценил шансы на вступление Украины в Евросоюз

США хотят «укрепить» связи между американскими и украинскими СМИ
#москва
#сша
#сми
#информация
#ек
#захарова
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
400 переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске получат квартиры в мае
14 февраля 2024, 17:16

Фото: Istockphoto / goncharovaia

Строительство дома в микрорайоне Рекинцо-2 городского округа Солнечногорск для 400 жителей аварийного жилья завершат до конца марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.
«Строительство пятисекционного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Рекинцо-2 завершается. Специалисты подключают отопление, заканчивают отделочные работы, благоустраивают прилегающую территорию. Все работы планируется завершить до конца марта. Жильцы аварийных домов микрорайона Центральный в Солнечногорске переедут в новые квартиры уже в мае», – уточнили в пресс-службе министерства.
В дом площадью 10 тыс. кв. мю переедут 147 семей. Это около 400 жителей аварийных домов в деревне Колтышево, посёлках Поварово и Жуково.

Строительство идёт по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Читайте также:

Переселенцы из ветхих домов в Подмосковье подали более 600 заявок на жилищные сертификаты

Дольщики проблемного ЖК «Юбилейный» в Реутове начали получать ключи

Риелтор Апрелев спрогнозировал снижение цен на жильё
#аварийное жильё
#дом
#строительство
#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф