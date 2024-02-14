В Подмосковье с начала месяца устранили более 400 навалов мусора у контейнерных площадок

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 400 навалов было устранено у контейнерных площадок, расположенных в Московской области, с начала февраля, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала месяца специалисты устранили 416 навалов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Больше всего нарушений ликвидировали в Одинцовском городском округе: там убрали 62 мусорных навала. На втором месте по этому показателю оказался Зарайск, где привели в порядок 27 контейнерных площадок, а на третьем — округ Ступино, где ликвидировали 24 навала мусора», — говорится в сообщении.Информация о сложностях с вывозом мусора поступает инспекторам через систему «Безопасный регион». Кроме того, водители мусоровозов могут сообщить о проблемах с доступом к контейнерной площадке из-за припаркованных автомобилей. Проблемные адреса фиксируются и на местах проводится работа: водителям разъясняют правила парковки и настоятельно рекомендуют не создавать помех проезду мусоровозов и другого спецтранспорта.
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Лев Каштанов