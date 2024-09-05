Строительство дома для переселенцев в Деденёве вышло на финишную прямую

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Шестиэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья возводят в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 94%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Уже завершено возведение надземной части здания и монтаж наружных инженерных сетей. Сейчас строители занимаются отделкой помещений, устройством внутренних инженерных сетей и пусконаладочными работами, а также благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.Завершить строительные работы планируется до конца текущего года. Квартиры в новом доме получит 41 семья переселенцев из аварийного жилья — 110 человек, проживающих сейчас в домах №№9 и 10 по Больничной улице, №7 во 2-м Московском переулке и №19 по Вокзальной улице.
Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
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