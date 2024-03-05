В Подмосковье мужчина шесть часов издевался над женщиной

Так популярная на Западе субкультура «чайлдфри», то есть «свободный от детей», наносит вред традиционным ценностям в России. Чтобы ей противостоять, требуется ввести для россиян налог на бездетность. Такое мнение высказал «Газете.Ru» декан психологического факультета МГППУ Дмитрий Деулин.