В Подмосковье мужчина шесть часов издевался над женщиной

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В городе Клин Московской области женщина написала заявление в полицию после того, как мужчина шесть часов издевался над ней.
В тот же вечер женщина обратилась в полицию с заявлением против мужчины, требуя привлечь его к уголовной ответственности. По ее словам, она считает угрозы убийством реальными, учитывая агрессивное поведение мужчины.
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Артем Кузьмин