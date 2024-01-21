В Коми таксист угрожал 13-летней девочке вывезти её в лес

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В Ухте таксист грозил школьнице отвезти её в лес, если она не оплатит проезд.
Об этом пишет информагентство «Комиинформ». Мать рассказала об этом случае в паблике «Доска позора/почета Ухта» в «ВК». По словам жительницы Ухты, проблемы начались с момента, как только её 13-летняя дочь села в такси.
Женщина посадила дочь в автомобиль и видела, что по вызову в качестве водителя приехал человек, который не был заявлен в приложении. Спустя время девочка позвонила в слезах матери и стала жаловаться на то, что таксист грозит вывезти её в лес, если немедленно не получит оплату за проезд.
Когда ребёнок передал трубку таксисту, по словам её матери, она услышала уже в свой адрес угрозы. Женщина перевела деньги на карту третьему лицу, а затем обратилась к администрации агрегатора такси, добавляющего в свою базу «неадекватных водителей».
В пресс-службе приложения «АвтоЛига» заявили, что оно исключительно принимает звонки и не подбирает водителей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.
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Женщина посадила дочь в автомобиль и видела, что по вызову в качестве водителя приехал человек, который не был заявлен в приложении. Спустя время девочка позвонила в слезах матери и стала жаловаться на то, что таксист грозит вывезти её в лес, если немедленно не получит оплату за проезд.
В пресс-службе приложения «АвтоЛига» заявили, что оно исключительно принимает звонки и не подбирает водителей.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске группа из четырёх подростков напала на прохожих. Об этом сообщили в группе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».О случившемся рассказала дочь пострадавших. По её словам, нападение случилось ночью 20 января рядом с домом на улице Зорге, в Затулинском микрорайоне Новосибирска.
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Мария Фирсова