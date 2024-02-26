В Подмосковье на борьбу с гололёдом вышли более 11 тысяч коммунальщиков

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Коммунальщики обрабатывают от льда тротуары, лестницы, пешеходные дорожки и спуски.
«Сегодня более 11 тысяч специалистов борются с гололедом. С семи часов утра на улицы выехала коммунальная техника в количестве 1434 единиц. Наши инспекторы строго следят за тем, чтобы все участки были обработаны противогололёдными материалами», — отметила глава ведомства Светлана Аипова.
При этом она призвала жителей области быть максимально острожными и внимательными. Кроме того, в ведомстве автомобилистам посоветовали не оставлять машины у подъездов и контейнерных площадок, так как это не только препятствует вывозу мусора, но и мешает уборке территорий.
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