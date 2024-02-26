В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за гололедицы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр.
«Ветер, местами порывы до 15 метров в секунду. Период предупреждения — до 21:00 26 февраля. Гололедица, период предупреждения — до 13:00 27 февраля», — говорится в предупреждении для столицы и Подмосковья.По прогнозу синоптиков, в понедельник, 26 февраля, ожидается облачность с прояснениями. Температура составит от 0 до 2 градусов тепла. Ветер южный. Атмосферное давление буде незначительно выше нормы и составит 756 мм ртутного столба.
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