В Подмосковье на четверть сократилось число ложных вызовов в «Систему-112»

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Количество ложных звонков в подмосковную службу экстренных вызовов «Система-112» сократилось в этом году на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Центра обработки вызовов 112.
«Хулиганскими вызовами считаются звонки нескольких типов, например, неоднократные звонки с одного номера без сформулированной причины или если человек «разыгрывает» оператора, рассказывая о вымышленной чрезвычайной ситуации. Оскорбление и грубость в отношении оператора также расцениваются как хулиганство», — отмечается в сообщении.Если вызов маркируется как хулиганский, на номер звонившего перезванивают и предупреждают «шутника» или грубияна об административной и уголовной ответственности за ложный вызов экстренных служб из хулиганских побуждений. При повторном хулиганском звонке данные нарушителя передают полиции.
Читайте также:
Подмосковные полицейские накрыли склад, где работали более 160 нелегалов
Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет
Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму
Лев Каштанов