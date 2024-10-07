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В Подмосковье на четверть сократилось число ложных вызовов в «Систему-112»

07 октября 2024, 10:29
Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

Фото: Центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112

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Количество ложных звонков в подмосковную службу экстренных вызовов «Система-112» сократилось в этом году на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Центра обработки вызовов 112.


«Хулиганскими вызовами считаются звонки нескольких типов, например, неоднократные звонки с одного номера без сформулированной причины или если человек «разыгрывает» оператора, рассказывая о вымышленной чрезвычайной ситуации. Оскорбление и грубость в отношении оператора также расцениваются как хулиганство», — отмечается в сообщении.
Если вызов маркируется как хулиганский, на номер звонившего перезванивают и предупреждают «шутника» или грубияна об административной и уголовной ответственности за ложный вызов экстренных служб из хулиганских побуждений. При повторном хулиганском звонке данные нарушителя передают полиции.

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#хулиганство
#московская область
#подмосковье
Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в возрасте 26 лет
Призер чемпионата мира в беге на 800 метров кениец Бетт умер в возрасте 26 лет
07 октября 2024, 10:41

Фото: iStock/jorgeantonio

Кенийский бегун Кипьегон Бетт скончался в возрасте 26 лет. Об этом информирует издание Nation.
Уточняется, что Бетт умер в больнице в Кении, его госпитализировали в конце сентября. У спортсмена были проблемы с внутренними органами.

По словам его сестры, легкоатлет болел на протяжении месяца, однако лечился он амбулаторно. В один из дней его состояние резко ухудшилось, после чего Бетта отправили в другую больницу для дальнейшего лечения.

Напомним, Кипьегон Бетт побеждал на юниорском чемпионате мира и стал бронзовым призером ЧМ-2017 среди взрослых в беге на 800 метров. В 2018 году спортсмен получил дисквалификацию на 4 года из-за употребление запрещенного препарата.

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Преподаватель «Подмосковья» стал призёром Всероссийского конкурса «Мастер года — 2024»
07 октября 2024, 10:33

Фото: Министерство образования Московской области

Заключительный этап IV Всероссийского конкурса «Мастер года — 2024» для преподавателей средних профессиональных образовательных учреждений состоялся в Тюмени. Преподаватель колледжа «Подмосковье», специализирующийся на сестринском деле, Светослав Масанин вошёл в десятку лучших и получил награду, сообщает Министерство образования Московской области.
Жюри впечатлил урок Светослава на тему «Предхирургическая обработка раны». На этом уроке преподаватель рассказал о правилах ухода за ранеными в экстренных ситуациях, использовании очков виртуальной реальности в хирургии и оказании первой помощи при задымлении.

Светослав Сергеевич поделился своими впечатлениями от конкурса с информационным агентством «Тюменская линия».

«Этот конкурс мне дал развитие, я очень много общаюсь с коллегами, у нас много деловых встреч проходит, конференций. Набираюсь педагогического опыта, узнаю новые методики. Конкурс мне понравился, а еще больше мне понравилось, как я провел урок. Тюменский медицинский колледж и студенты были отлично подготовлены, создали максимально комфортные условия. Во многом благодаря им и моей команде, которая сопровождала меня в течение всего времени подготовки, я добился такого успеха», — рассказал призер.
Масанин призвал своих коллег принять участие во Всероссийском конкурсе педагогов СПО «Мастер года», назвав его полезным испытанием, которое не стоит бояться.

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В Москве врачи успешно прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту
07 октября 2024, 10:18

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Москве врачи успешно прооперировали новорожденную девочку с опухолью во рту. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Сообщается, что благодаря современным методам диагностики врачи больницы имени Галины Савельевой и Морозовской детской больницы смогли выявить врожденный порок развития плода — опухоль ротовой полости, представлявшую риск удушья для ребенка.

Медики оперативно провели роды и удалили новообразование. На данный момент мама и новорожденная девочка уже выписаны домой и находятся под амбулаторным наблюдением.

Ракова отметила, что на роды были приглашены оториноларинголог, анестезиологи-реаниматологи и челюстно-лицевой хирург из Морозовской больницы.

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#девочка
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В колледже «Подмосковье» провели открытые уроки о культуре безопасности
07 октября 2024, 10:16

Фото: Министерство образования Московской области

В структурных подразделениях Колледжа «Подмосковье» преподаватели предмета «Основы безопасности и защита Родины» провели Всероссийские открытые уроки по культуре безопасности, приуроченные ко Дню гражданской обороны России, сообщает Министерство образования Московской области.
Основная цель этих мероприятий заключалась в распространении культуры безопасности и повышении осведомлённости о гражданской обороне. Преподаватели продемонстрировали правила использования общевойскового защитного костюма, объяснили основы оказания первой помощи, обсудили безопасное поведение и противопожарные меры на территории колледжа, а также предоставили информацию о действиях учащихся в случае пожара.

Кроме того, были рассмотрены вопросы использования индивидуальных средств защиты, представлена краткая история создания гражданской обороны, её основные задачи и режимы работы. Также была предоставлена информация о порядке эвакуации из здания колледжа при пожаре, наличии эвакуационных выходов и правилах использования огнетушителя.

Во время занятий студенты проявили активность и творческий подход, отражая тему безопасности на плакатах. Они посмотрели фильм, продемонстрировали навыки изготовления и использования марлевых повязок, противогазов и кровоостанавливающих жгутов, а также отработали правила оказания первой помощи.

В конце мероприятия была проведена викторина, на вопросы которой студенты ответили активно и правильно, продемонстрировав глубокие знания в области обеспечения безопасности.

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Загруженность дорог Московской области утром 7 октября составила пять баллов
07 октября 2024, 09:50

Фото: Министерство образования Московской области

Утром 7 октября загруженность дорог Московской области достигла пяти баллов. На дорогах региона было зафиксировано более 1,1 миллиона автомобилей, что на 1% превышает средний показатель прошлого месяца, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения наблюдались в направлении Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия» и на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта Московской области рекомендует водителям быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах в связи с возможными осадками, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и не парковаться рядом с неустойчивыми конструкциями и деревьями.

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В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
Заммэра Бирюков: в Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах
07 октября 2024, 09:48

Фото: iStock/Lazy_Bear

В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцобъектах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА Новости.
Бирюков заявил, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха было принято решение о переводе систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина началась подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы.

По его словам, подача теплоносителя осуществляется поэтапно. Он отметил, что полностью отопление включат в течение 5 дней. Бирюков пояснил, что в первую очередь тепло получают социальные учреждения, в том числе сады, школы поликлиники и больницы.

Заместитель мэра сообщил, что всего было подготовлено свыше 74 000 объектов, включая более 34 000 многоквартирных домов. Он отметил, что с мая по сентябрь проводились гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило заранее выявить слабые участки и провести их ремонт.

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Названо число людей, проживающих в пунктах временного размещения в Подмосковье
07 октября 2024, 09:44

Фото: Фотобанк МО

В пунктах временного размещения, расположенных в Московской области, в настоящее время живут более 1,3 тыс. человек, вынужденных покинуть свои дома, оказание помощи этим людям обсудили на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, сообщает пресс-служба регионального парламента.
«Сейчас в Московской области функционирует 14 пунктов временного размещения, в которых проживают более 1,3 тыс. человек. В основном это те, кто особенно нуждаются в помощи — дети, мамы с малышами, пенсионеры», — сказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он добавил, что эти люди обеспечены всем необходимым: для них организовано пятиразовое питание и медицинская помощь, предоставляется одежда, игрушки, книги, школьная форма и пр. Дети учатся, а взрослым оказывается помощь в трудоустройстве.

Помочь людям, проживающим в областных пунктах ременного размещения, может любой желающий. Адреса точек сбора гуманитарной помои в разных округах области размещены по на сайте «Волонтёры Подмосковья».

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#подмосковье
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В жилом комплексе «Люберцы» на кадастровый учёт поставили два новых корпуса
07 октября 2024, 09:32

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Люберцы», расположенном в микрорайоне Зенино, были поставлены на кадастровый учёт два новых корпуса. Благодаря этому новосёлы смогут зарегистрировать право собственности на свои квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и детские сады, а также выполнять другие юридические процедуры, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Новые корпуса предлагают широкий выбор планировок, включая студии и трёхкомнатные квартиры. Входные группы домов обеспечивают комфортное и светлое пространство с большими окнами, а колясочные в подъездах удобны для молодых семей с детьми.

На первых этажах корпусов будут работать кофейни, минимаркеты, салоны красоты и аптеки. В ЖК «Люберцы» уже функционируют три школы и шесть детских садов, а строительство четвёртой школы продолжается.

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#московская область
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Участников проекта «Московское долголетие» приглашают сесть за штурвал Як-42
07 октября 2024, 09:27

Фото: iStock/ViktorCap

На базе летной школы «Авиатор» для участников проекта «Московское долголетие» проходят занятия, на которых можно научиться пилотировать воздушное судно на специальных авиатренажерах. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что летная школа предложит участникам проекта посетить самолет Як-42 на ВДНХ. Пилоты расскажут о своей работе, об истории сверхзвукового самолета Су-27 и раскроют успех вертолета Ми-8.

Занятия начнутся в октябре и будут проходить с понедельника по пятницу с 11:00 до 13:00. Чтобы присоединиться к занятиям, необходимо пройти регистрацию на портале mos.ru или обратиться в любой центр московского долголетия, где с записью в группу помогут сотрудники.

Ранее сообщалось, что почти 200 новых указателей к центрам московского долголетия появилось в столице. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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