Подмосковные полицейские накрыли склад, где работали более 160 нелегалов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Склад, на котором работали более 160 нелегальных мигрантов, выявили сотрудники полиции в деревне Гривно городского округа Подольск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В результате рейда полицейские проверили по информационным учетным базам 250 иностранных граждан. В отношении 161 мигранта составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации, из них 69 нелегалов привлечены к административной ответственности за нарушением режима пребывания на территории страны», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на 5 тысяч рублей, всех их выдворят из России.
Полицейские проводят работу по привлечению к ответственности работодателя.
Читайте также:
Тушение возгорания на нефтебазе в Феодосии продолжается, разлива топлива нет
В Феодосии из-за пожара на нефтебазе ввели режим техногенной ЧС
Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму
Лев Каштанов