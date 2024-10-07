Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму

В Нижегородской области на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты из цистерны, пострадавших или угрозы экологии нет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги сообщает РИА Новости. Отмечается, что вагон отсоединили и отставили на подъездной путь, чтобы ликвидировать течь.