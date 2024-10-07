Жителя Приморья задержали за публичные призывы к экстремизму

Фото: iStock/Rawf8
Житель Приморья задержан за публичные экстремистские высказывания в одной из социальных сетей. Об этом говорится в Telegram-канале антитеррористической комиссии Приморского края.
Согласно информации ведомства, мужчина призывал пользователей соцсети «унижать сторонников президента России Владимира Путина». В отношении жителя Приморья возбуждено уголовное дело.
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Антитеррористическая комиссия также опубликовала кадры, на которых преступник сожалеет о своих действиях.
Ранее сообщалось, что в Ялте задержали мужчину за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он призывал убивать русских. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморском крае
На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей
Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге
Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Антитеррористическая комиссия также опубликовала кадры, на которых преступник сожалеет о своих действиях.
Ранее сообщалось, что в Ялте задержали мужчину за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Он призывал убивать русских. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
ФСБ задержала троих нарушителей границы в Приморском крае
На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей
Троих действующих под видом «банды мигрантов» школьников взяли в Петербурге
Екатерина Коршунова