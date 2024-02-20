В Подмосковье на экстренную социальную помощь выделили 420 млн рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В бюджете Московской области заложено около 420 млн рублей на выплату экстренной социальной помощи. Такие данные привела министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
«Экстренная помощь положена при возникновении трудной жизненной ситуации – например, если человек стал инвалидом, потерял работу или жильё в результате аварии, взрыва или стихийного бедствия. Такую помощь можно получить раз в год», – сказала Болатаева.Как уточнили в Минсоцразвития региона, размер выплаты в трудной жизненной ситуации составит до 7 тысяч рублей на каждого члена семьи, на одиноко проживающего – до 10 тысяч. В случае повреждения или утраты жилища будет выплачено до 30 тысяч рублей на каждого члена семьи, до 50 тысяч – на одиноко проживающего.
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Лора Луганская