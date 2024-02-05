В Подмосковье на губернаторских каруселях за неделю прокатились 4,5 тыс человек

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«На каруселях, установленных по программе губернатора в парках и на общественных территориях региона, за неделю покатались около 4,5 тысяч человек», — говорится в сообщении.Наиболее популярной оказалась карусель в Коломне: на ней прокатились более 800 человек. Второе место заняла карусель в Ногинске с 600 посетителями. Замыкает топ-3 карусель, установленная в городском парке Чехова: на ней за неделю прокатились 600 человек.
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