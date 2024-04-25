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Жителям Подмосковья напомнили правила приготовления шашлыков на даче

25 апреля 2024, 18:17
Фото: Istockphoto / RazoomGames

Фото: Istockphoto / RazoomGames

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Жарить шашлык на открытом огне на даче можно только в специальных ёмкостях на расстоянии не менее 5 м. от зданий. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС России. Это касается построек, расположенных не только на собственном участке, но и на соседских.
«Использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи в специальных несгораемых ёмкостях, например, мангалах, возможно на расстоянии более 5 м. от зданий и построек. При этом в радиусе 2 м. от мангала нужно очистить землю от горючих материалов – к примеру, сухих листьев. Также нельзя разводить открытый огонь, если дачный участок стоит на торфяной почве или под кронами хвойных деревьев», – рассказали ТАСС в чрезвычайном ведомстве.
К тому же, если ветер усилился до 10 м/с, огонь можно разжигать только в закрытой ёмкости, а если скорость ветра будет выше, его вообще нельзя зажигать.


«Ни в коем случае нельзя оставлять очаг без присмотра и пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями. Прежде чем покинуть место приготовления шашлыка, необходимо засыпать его землей или залить водой», – добавили в МЧС.
Если при приготовлении жареного мяса всё же возник пожар, нужно немедленно вызывать пожарную охрану, эвакуировать людей из дома, оповестить соседей, и, не рискуя жизнью, начать тушить огонь. Помогут средства пожаротушения, которые, согласно правилам, необходимо иметь на даче. Это огнетушитель, бочка с водой или ёмкость с песком.

Жарить шашлык можно и во дворе многоэтажного дома. Однако нельзя просто поставить мангал возле подъезда или под окнами. Устраивать пикники с шашлыком нельзя также на крыше многоэтажки и даже на балконе собственной квартиры.

Готовить шашлыки во дворе можно, только если он оборудован специальной площадкой. На ней должен быть установлен стационарный мангал, а возле площадки – ящик с песком, урна для мусора и информационный щит с правилами её безопасного использования. Создать такую площадку может управляющая компания по собственной инициативе или по просьбе жителей.
Государство установило два вида ответственности за несоблюдение противопожарных требований во время пикника – административную и уголовную.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушителю могут вынести предупреждение или выписать штраф за приготовление шашлыка в неположенном месте. Если пикник устраивает компания, к ответственности могут привлечь всех её участников.

Если костёр разведён вне территории леса, штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а если это произошло во время действия особого противопожарного режима, – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За костёр в лесу можно заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а в так называемом лесопарковом поясе, например, в парке, на территории, примыкающей к озеру, реке, пруду или другому водоёму, – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Если же из-за нарушения правил загорелся лес, виновнику пожара выпишут штраф от 50 тыс. до 60 тыс. рублей.

Иногда последствия бывают более тяжёлыми. Если от природного пожара пострадают люди, речь пойдёт об уголовной ответственности нарушителя. Причинение тяжкого вреда здоровью человека грозит лишением свободы на срок до трёх лет. За гибель человека предусмотрено до пяти лет заключения. Если жертвами огня двое и больше людей – до семи лет.

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#пожар
#природные пожары
#лесные пожары
#шашлыки
#дача
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Каширские коммунальщики за неделю убрали более 27 тыс. кв. м. дворов
25 апреля 2024, 19:21

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Профильные службы Каширы проводят уборку территорий. Особое внимание уделяют очистке газонов от мусора и промывке покрытий, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«МБУ «Благоустройство» убирает дворовые проезды, тротуары, общественные пространства и детские игровые площадки. Проводится уборка смёта и мусора, в том числе крупного, ручная уборка тротуаров. За прошедшую неделю была проведена уборка дворов общей площадью более 27 тыс. кв. м., обработано более 150 тыс. кв. м. газонов», – уточнили в администрации.
Там отметили, что на территории городского округа каждый день работают около 80 рабочих зелёного хозяйства МБУ «Благоустройство». Они обслуживают свыше 500 тыс. кв. м. территории.

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#кашира
#коммунальные службы
#уборка
#дворы
#подмосковье
#московская область
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Депутат Лантратова назвала лучшее наказание для бросившего в снег младенца блогера
Лантратова: массовая отписка стала бы лучшим наказанием для блогера Косенко
25 апреля 2024, 19:13

Фото: iStock/Urupong

Блогер Сергей Косенко, зимой опубликовавший видео, на котором бросает младенца в сугроб, вновь возмутил пользователей соцсетей. На сей раз он выложил фотографию, где держит ребёнка над водой.
Депутат Госдумы Яна Лантратова в беседе с RT заявила, что лучшим наказанием для блогера была бы массовая отписка от него в соцсетях. Она призвала прекратить поддерживать такой контент лайками и комментариями, поскольку из-за этого количество скандальных постов будет только расти.

А уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала последний пост рецидивом. Она подчеркнула, что блогер не понял с первого раза, как нужно вести себя с ребёнком.

В таком случае важна незамедлительная и жёсткая реакция в отношении родителей, чтобы они на сей раз точно осознали, что самое дорогое на свете – это жизнь ребёнка, которую нельзя ставить на кон ради популярности. Этим должны заняться органы опеки, заключила Волынец.

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#блогер
#наказание
#соцсети
#депутат
#ребёнок
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Ученые нашли связь между генами нетерпимости к алкоголю и раком
eBioMed: люди с генетическим неприятием спиртного уязвимы для рака легких
25 апреля 2024, 18:51

Фото: iStock/cagkansayin

Эксперты пришли к выводу, что люди, у которых есть ген, вызывающий непереносимость алкоголя, здоровее других. Об этом сообщило издание eBioMedicine.
Однако у таких людей повышенный риск заболевания раком легких. Такой вывод был сделан после изучения больше 3,2 миллиона записей ДНК, но обнаруженные связи не являются веским доказательством причины и следствия.

Ранее врач-онколог Руслан Басанов предупредил, что неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#люди
#рак
#онкология
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В РФ предложили ввести нештрафуемый период ожидания полиции на платной парковке
25 апреля 2024, 18:14

Фото: iStock/ASphotowed

В России могут внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при аварии или чрезвычайном происшествии в зоне платной парковки.
С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник.

Он подчеркнул, что появление платных паковочных мест в городах позволило уменьшить пробки, повысить эстетическую составляющую улиц и навести порядок со стоянками. Однако автомобилистов продолжает волновать один вопрос, который важно решить.

«Граждане предлагают внедрить нештрафуемый период ожидания полиции при дорожно-транспортном происшествии или чрезвычайном происшествии, требующем нахождения автомобиля», — отметил Крупник в беседе с RT.
Также депутат подчеркнул необходимость включения в перечень резидентов или создания специальных тарифных опций для точек частного бизнеса, расположенных в пределах улиц с платной стоянкой.

Для реализации данного предложения следует просто обносить программное обеспечение приложений, обслуживающих парковки. Это не потребует дополнительного вложения бюджетных средств, но поможет большому числу автомобилистов.

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#парковка
#россия
#дтп
#полиция
#меры
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В Подмосковье стартовал конкурс проектов «Бюджет для граждан»
25 апреля 2024, 18:01

Фото: iStock/Ivan-balvan

Приём заявок на конкурс проектов «Бюджет для граждан» стартовал в Московской области, стать участниками конкурса могут как физические, так и юридические лица, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики и финансов.
«Конкурс проводится в 18 номинациях, часть из них предназначена для участников младше 15 лет, часть — для взрослых, а некоторые рассчитаны на проекты от юридических лиц. (…) Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект по выбранной номинации и отдельно прописать предложения по его реализации и практическому применению», — отмечается в сообщении.
В числе номинаций: «Бюджет для граждан в современных формах искусства», «Лучшая настольная игра о бюджете для граждан», «Лучший видеоролик о бюджете», «Лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства» и пр.

Конкурсные проекты необходимо представить в министерство экономики и финансов Московской области до 3 июня. Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте «Открытый бюджет Московской области».

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#московская область
#подмосковье
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Форум-выставку «Россия» посетили 11 миллионов человек
25 апреля 2024, 17:55

Фото: Сергей Баранов / пресс-служба выставки «Россия»

11 миллионов гостей посетили Выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба международной выставки-форума «Россия».
25 апреля Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им стала Ольга Лутова из Орла. Женщина приехала на выставку вместе со всей семьей — мужем и двумя дочерьми.

«Сегодня на Выставке большое событие: нашими 11-миллионными посетителями стала семья из Орла. Мама Ольга, папа Анатолий и две чудесные девочки, Соня и Лера, получат замечательный подарок от Томской области, за что отдельная благодарность губернатору региона Владимиру Мазуру» — подчеркнула генеральный директор Выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Стоит отметить, что семья из Орла получила от дирекции форума в подарок поезду в Томск на четыре дня.

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#подарок
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Названа стоимость особняка на Рублевке, где проживал арестованный Иванов
SHOT: особняк на Рублевке числится фактическим адресом проживания Иванова
25 апреля 2024, 17:42

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Арестованный бывший замминистра обороны Тимур Иванов жил в особняке на Рублевке за 1 миллиард рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации источника, этот дом фигурирует в материалах дела как адрес фактического проживания Иванова. Особняк расположен в элитном клубном посёлке «Раздоры-2» на Рублёво-Успенском шоссе.

В особняке Иванова есть три этажа, 4 спальные комнаты, 5 туалетных комнат, 3 гостиные, камин, кинотеатр, терраса с зоной барбекю и открытая веранда с зоной отдыха. Отделка дома выполнена из дорогих материалов.

На участке, площадь которого составляет 34 сотки, также есть гостевой дом с общей площадью 445 квадратных метров. Стоимость такого участка, по информации экспертов, составляет 1 миллиард рублей.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#суд
#следственный комитет
#дом
#уголовное дома
#тимур иванов
#минобороны рф
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Октябрина Ганичкина рассказала, как вырастить сакуру на дачном участке
Ганичкина: в России лучше выращивать зимостойкие сорта сакуры
25 апреля 2024, 17:39

Фото: iStock/Aleksandr Zaikin

Сакура является одним из самых красивых декоративных деревьев. Главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.
Сама по себе сакура довольно теплолюбивое дерево, но есть несколько стойких к холодам сортов. В России из-за изменчивого климата лучше выбрать именно такие сорта.

«К зимостойким относят сорт Кику Шидаре — вишня мелкопильчатая. В высоту она достигает не более четырех метров, а в диаметре — около трех–четырех метров. Ежегодный прирост составляет 20–30 сантиметров. У этого дерева очень красивая форма цветения, напоминающая плакучую иву», – рассказала Ганичкина в беседе с «Вечерней Москвой».
Заказать ростки этого сорта дерева можно на маркетплейсах по всей России.

Прежде чем посадить дерево, следует правильно выбрать место. Это должна быть зона, где меньше всего холодного ветра и куда попадает достаточно много солнечных лучей. Такое место находится у южной стороны дома.

Также сакура растёт только в рыхлой, лёгкой и плодородной почве. Глинистые и затопляемые участки для этого дерева не подойдут.

Ганичкина добавила, что яма для ростков должна достигать в глубину не более 50 сантиметров и быть диаметром около 70. При посадке нужно вбить кол высотой не более двух метров.

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#растения
#огород
#дерево
#советы
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В Подмосковье в рамках акции «Сдай старые шины на «Мегабак» собрали уже 31 тыс. покрышек
25 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/akiyoko

Экологическая акция «Сдай старые шины на «Мегабак» проводится в Московской области с 1 апреля, за это время было собрано свыше 31 тысячи автопокрышек, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Со старта весенней акции жители Подмосковья сдали 3 тысячи 937 кубических метров старых шин, что равнозначно полному комплекту колес для 7 тысяч 750 автомобилей», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что акция «Сдай старые шины на «Мегабак» традиционно проводится дважды в году — весной и осенью. И каждый раз она сопровождается фотоконкурсом, победителю которого вручают сертификат на покупку новых шин. Для участия в конкурсе достаточно делать фотографию с шинами на любом из указанных на сайте мегабак.рф пунктов приёма вторсырья и разместить снимок в сети «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

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