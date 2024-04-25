Жителям Подмосковья напомнили правила приготовления шашлыков на даче

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Жарить шашлык на открытом огне на даче можно только в специальных ёмкостях на расстоянии не менее 5 м. от зданий. Об этом напомнили в пресс-службе МЧС России. Это касается построек, расположенных не только на собственном участке, но и на соседских.
«Использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи в специальных несгораемых ёмкостях, например, мангалах, возможно на расстоянии более 5 м. от зданий и построек. При этом в радиусе 2 м. от мангала нужно очистить землю от горючих материалов – к примеру, сухих листьев. Также нельзя разводить открытый огонь, если дачный участок стоит на торфяной почве или под кронами хвойных деревьев», – рассказали ТАСС в чрезвычайном ведомстве.К тому же, если ветер усилился до 10 м/с, огонь можно разжигать только в закрытой ёмкости, а если скорость ветра будет выше, его вообще нельзя зажигать.
«Ни в коем случае нельзя оставлять очаг без присмотра и пользоваться легковоспламеняющимися жидкостями. Прежде чем покинуть место приготовления шашлыка, необходимо засыпать его землей или залить водой», – добавили в МЧС.Если при приготовлении жареного мяса всё же возник пожар, нужно немедленно вызывать пожарную охрану, эвакуировать людей из дома, оповестить соседей, и, не рискуя жизнью, начать тушить огонь. Помогут средства пожаротушения, которые, согласно правилам, необходимо иметь на даче. Это огнетушитель, бочка с водой или ёмкость с песком.
Жарить шашлык можно и во дворе многоэтажного дома. Однако нельзя просто поставить мангал возле подъезда или под окнами. Устраивать пикники с шашлыком нельзя также на крыше многоэтажки и даже на балконе собственной квартиры.
Готовить шашлыки во дворе можно, только если он оборудован специальной площадкой. На ней должен быть установлен стационарный мангал, а возле площадки – ящик с песком, урна для мусора и информационный щит с правилами её безопасного использования. Создать такую площадку может управляющая компания по собственной инициативе или по просьбе жителей.
Государство установило два вида ответственности за несоблюдение противопожарных требований во время пикника – административную и уголовную.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушителю могут вынести предупреждение или выписать штраф за приготовление шашлыка в неположенном месте. Если пикник устраивает компания, к ответственности могут привлечь всех её участников.
Если костёр разведён вне территории леса, штраф составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а если это произошло во время действия особого противопожарного режима, – от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
За костёр в лесу можно заплатить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а в так называемом лесопарковом поясе, например, в парке, на территории, примыкающей к озеру, реке, пруду или другому водоёму, – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.
Если же из-за нарушения правил загорелся лес, виновнику пожара выпишут штраф от 50 тыс. до 60 тыс. рублей.
Иногда последствия бывают более тяжёлыми. Если от природного пожара пострадают люди, речь пойдёт об уголовной ответственности нарушителя. Причинение тяжкого вреда здоровью человека грозит лишением свободы на срок до трёх лет. За гибель человека предусмотрено до пяти лет заключения. Если жертвами огня двое и больше людей – до семи лет.
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Лора Луганская