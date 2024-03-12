В Подмосковье на месте пяти катков обустроят спортплощадки

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
Спортивные площадки появятся на месте пяти катков, расположенных в Ивантеевке, Балашихе, Пушкине, Наро-Фоминске и в Богородском округе, сообщает пресс-служба Минблагоустройства Московской области.
«На месте четырёх катков будут обустроены футбольные поля с искусственной травой. Такие площадки появится в Пестовском парке в Балашихе, Центральных парках Пушкинского и Наро-Фоминского округов, а также в городском парке Ивантеевки», — говорится в сообщении.Кроме того, в Центральном парке Богородского округа каток преобразуют в многофункциональную спортивную площадку с резиновым покрытием. Площадка будет поделена на баскетбольную и волейбольную зоны.
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