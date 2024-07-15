В Подмосковье на нацпроект «Цифровая экономика» выделено более 10 млрд рублей

Фото: Фотобанк МО
На реализацию нацпроекта «Цифровая экономика России» в Подмосковье в этом году выделили более 10 млрд рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
«Нацпроект реализуется в Московской области с 2019 года. Он направлен на ускоренное внедрение цифровых технологий в экономику и социальную сферу, создаёт условия для развития высокотехнологичного бизнеса, укрепляет национальную безопасность, повышает качество жизни жителей региона», – уточнили в пресс-службе.Там подчеркнули, что главное направление проекта – цифровое государственное управление. Оно позволяет гражданам получать социально значимые услуги в электронном виде без личного посещения различных организаций. Все социально такие услуги переведены в регионе в электронный вид. Самые популярные – запись к врачу или вызов медиков, регистрация прав на недвижимость, получение паспортов и прописки, выписка из домовой книги, выдача социальных карт, получение СНИЛС.
По данным регионального парламента, сегодня в Подмосковье запущено более 30 региональных ИИ-проектов по восьми направлениям. Все электронные услуги и сервисы можно найти на портале.
Читайте также:
Воробьёв: в России решён вопрос с доступом в интернет всех социальных объектов
Воробьёв объявил о переводе всех массовых социальных услуг в электронный вид
Большая часть социальных учреждений Подмосковья оснащена устойчивым интернетом
Лора Луганская