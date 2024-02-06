В Подмосковье на покупку техники для лесопожарных формирований выделили 270 млн рублей

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Порядка 270 млн рублей выделено на закупку техники для лесопожарных формирований Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
К апрелю этого года новая техника появится уже в большинстве городских округов.
Стоит отметить, что в первую очередь спецоборудование доставляют в городские округа с наиболее горимыми территориями.
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«Ежегодно проводятся плановые закупки противопожарной техники и оборудования в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение лесов». В 2024 году на закупку техники для защиты лесов от пожаров и проведения профилактических противопожарных мероприятий подмосковному лесному хозяйству выделено около 270 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. 55,7% суммы выделены из регионального бюджета и 44,3 % — из федерального», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева