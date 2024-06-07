В Подмосковье на социально-экономическое развитие наукоградов выделено 295 млн рублей

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Порядка 295 миллионов рублей выделено в 2024 году на социально-экономическое развитие подмосковных наукоградов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Наукограды Московской области справедливо признаны в качестве ведущих научных центров на мировом уровне.
В рамках развития предусмотрены повышение научной и инновационной активности организаций, а также поддержка научных исследований и разработок.
Стоит отметить, что 9 июня в Подмосковье отмечается День наукоградов.
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«Поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области. В 2024 году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Подмосковья выделено порядка 295 млн. рублей», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
В рамках развития предусмотрены повышение научной и инновационной активности организаций, а также поддержка научных исследований и разработок.
Стоит отметить, что 9 июня в Подмосковье отмечается День наукоградов.
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Мира Полтева