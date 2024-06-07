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В Подмосковье на социально-экономическое развитие наукоградов выделено 295 млн рублей

07 июня 2024, 09:59
Фото: istockphoto / anvmedia

Фото: istockphoto / anvmedia

Порядка 295 миллионов рублей выделено в 2024 году на социально-экономическое развитие подмосковных наукоградов. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Наукограды Московской области справедливо признаны в качестве ведущих научных центров на мировом уровне.

«Поддержка и стимулирование научных исследований, создание благоприятной инновационной среды и развитие инфраструктуры входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области. В 2024 году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Подмосковья выделено порядка 295 млн. рублей», — поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



В рамках развития предусмотрены повышение научной и инновационной активности организаций, а также поддержка научных исследований и разработок.

Стоит отметить, что 9 июня в Подмосковье отмечается День наукоградов.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская защитила права жительницы Королёва
07 июня 2024, 10:16

Фото: пресс-служба аппарата омбудсмена МО

Социальные права жительницы Королёва, нарушенные её бывшим работодателем, помогла восстановить уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба аппарата регионального омбудсмена.
«Жительница Королёва обратилась к омбудсмену с жалобой на то, что бывший работодатель не отправил информацию о её увольнении в Социальный фонд России для отражение этого факта в её индивидуальном лицевом счёте. Из-за этого женщина не могла устроиться на новую работу или встать на биржу труда и получить положенные меры соцподдержки», — говорится в сообщении.
До обращения к омбудсмену женщина подавала заявление в суд. Суд признал факт прекращения трудовых отношений, но не указал в решении обязанность бывшего работодателя внести требуемую информацию на лицевой счёт заявительницы в СФР.

Ирина Фаевская напрямую связалась с подмосковным отделением соцфонда и попросила исправить ситуацию. Сейчас проблема заявительницы решена.

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#московская область
#подмосковье
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Прокурор запросил 14,5 года для научного руководителя ЧВК «ЕНОТ» Молокоедова
07 июня 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Zolnierek

В Кунцевском районном суде города Москвы прошли слушания по уголовному делу Андрея Молокоедова. Обвинение потребовало для него лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Следователи считают обвиняемого научным руководителем частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» (ЕНОТ), сообщает «Коммерсант». Он обвиняется в организации преступного сообщества, вымогательстве и угрозе убийством.

По версии следствия, бывший советник директора Научного центра иммунологии МГУ Молокоедов в 2018 году возглавил преступную группировку, которая действовала под названием ЧВК «ЕНОТ». Члены организации напали на дом жителя Туапсе Петра Супонева, у которого был конфликт из-за земельного участка с семьёй академика РАН Михаила Пальцева, советником которого был Молокоедов.

Сторона защиты утверждает, что Молокоедов лишь активно вмешался в конфликт между Супоневым и академиков, стараясь утихомирить страсти. Он обратился за помощью к одному из лидеров «енотов». Адвокаты настаивают на полном оправдании фигуранта ввиду отсутствия факта преступления.

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#суд
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Загруженность подмосковных дорог утром 7 июня составила три балла
07 июня 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Zolnierek

Плотность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро пятницы, 7 июня, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и семи шоссе наблюдаются сложности при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Участки за затруднённым движением в сторону столицы зафиксированы на федеральных трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Варшавское, Пятницкое, Ленинградское, Можайское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с утра на подмосковных дорогах зафиксировано 926 тысяч автомобилей, что на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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В семи округах Подмосковья отремонтировали «лежачих полицейских»
07 июня 2024, 09:40

Фото: istockphoto/Zolnierek

Искусственные дорожные неровности починили на региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Повреждённые искусственные неровности привели в порядок в селе Рахманово Павлово-Посадского округа, в коломенском селе Комарово, в деревне Иванцево Орехово-Зуевского округа, на Староандреевской улице в солнечногорском рабочем посёлке Андреевка, на улице Жуковского в Жуковском, на улице Победы в Подольске и на Парковой улице в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что «лежачих полицейских» устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость на участках рядом с социально значимыми объектами и в местах с повышенным риском ДТП, например, у нерегулируемых перекрёстков.

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#дороги
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#московская область
#подмосковье
#минтранс мо
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Бразилия впервые выдала объявленного в международный розыск россиянина
07 июня 2024, 08:54

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Бразильские власти объявили об экстрадиции россиянина Дениса Асфандьярова. Он был объявлен Россией в международный розыск за содействие в мошенничестве в предпринимательской деятельности.
Об этом в своём официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. В ведомстве отметили, что это первый случай, когда указанная латиноамериканская страна выдала российского гражданина, с момента подписания между государствами Договора об экстрадиции от 14 января 2002 года. Транзитом через Турцию Асфандьярова доставят в Москву.

Как установили следователи, в течение 2017 года бизнесмен, будучи коммерческим директором компании, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке сомнительных материалов. В результате фигуранты незаконно приобрели права на имущество двух коммерческих организаций в виде 29 жилых помещений в Казани общей стоимостью более 69 миллионов рублей. В международный розыск Асфандьяров был объявлен в марте 2020 года.

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Сальдо рассказал, сколько займет наполнение Каховского водохранилища
Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займет как минимум два года
07 июня 2024, 06:54

Фото: Сайт Кремля

Каховское водохранилище после восстановления плотины будет накапливать воду как минимум два года. На восстановление объекта уйдет порядка одного года после начала работ. Об этом на полях ПМЭФ рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Будет принято решение, и в достаточно быстрые сроки этот объект, серьезнейший объект инфраструктуры обеспечивающий, будет восстановлен. Другое дело, накопление воды потребует не менее двух лет, чтобы объем водохранилища был восстановлен», — заявил губернатор.
Он добавил, что после за несколько дней разрушения плотины, более 17 кубических километров воды было сброшено «бесцельно» в Черное море. И не просто бесцельно, она с нанесением ущерба всей протяженности, отметил Сальдо.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года. Вода из водохранилища огромным потоком хлынула вниз по течению Днепра, затопив прибрежные населенные пункты, включая Алешки и Новую Каховку. В области ввели режим ЧС — сначала регионального, а затем федерального уровня.

Ранее сообщалось, что Киев намерен взыскать с России компенсацию за разрушенную им Каховскую ГЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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31 декабря в России могут сделать выходным днем
Котяков: Минтруд рассмотрит инициативу сделать 31 декабря выходным днем
07 июня 2024, 05:46

Фото: istock / Zmaj88

В ходе подготовки производственного календаря на 2025 год Минтруд РФ рассмотрит инициативу, чтобы 31 декабря стал официальным праздничным днем. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в разговоре ТАСС в рамках ПМЭФ.
«При планировании на 2025 год мы можем вернуться к обсуждению возможности объявления 31 декабря официальным выходным днем. Запрос общества на это является значительным», — отметил Котяков.
О том, что 31 декабря следует сделать выходным днем, Котяков также говорил несколько месяцев назад. Как утверждает министр, люди становятся счастливее, когда праздников больше.

Стоит отменить, что в январе в Госдуме не увидели необходимости в увеличении количества выходных. Депутат Светлана Бессараб заявила, что в российском производственном календаре уже сейчас 14 праздничных дней, что является серьезной нагрузкой на работодателей. По словам парламентарий, дополнительный выходной потребовал бы двойной оплаты труда, что достаточно накладно как для экономики, как для покупателя.

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#пмэф
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В России введут уголовную ответственность за ввоз контрафакта
«Известия»: За ввоз контрафакта в Россию могут ввести уголовную ответственность
07 июня 2024, 05:02

Фото: istock / undefined

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением введения уголовной ответственности за ввоз товаров без маркировки. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, передают «Известия».
Нововведения коснуться статьи 171.1 УК РФ («Незаконное предпринимательство»). Если акт будет принят, импортерам контрафакта грозит до 300 тысяч рублей штрафа, а также до трех лет принудительных работ либо тюремное заключение.

В случае совершения преступления группой лиц, наказание будет жестче.

Сейчас наказание предусмотрено только за оборот контрафакта. Предположительно, инициатива сможет устранить противоречие между поставщиками и импортерами, а также создаст дополнительную защиту потребителей.

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Задыхающегося во время секса москвича спасли от инфаркта
07 июня 2024, 04:49

Фото: istock / grinvalds

Порядка 60% инфарктов происходят без клинической симптоматики. Врач-кардиолог Наталья Гаврилова в разговоре с «Лентой.ру» предупредила о риске инфаркта среди мужчин средних лет и привела в пример недавний случай с жителем Москвы, которого смогли спасти от инфаркта.
Как утверждает врач, 59-летний мужчина обратился в клинику с жалобой на небольшую нехватку воздуха во время секса и периодическое повышение артериального давления. В медучреждение москвич попал по настоянию супруги, которую обеспокоило, что он начал задыхаться.

По итогам обследования медики выявили у него поражение ствола левой коронарной артерии и сосудов, которые питают сердце. Это могло быть чревато смертью или инвалидностью из-за возможного развития обширного инфаркта.

Врачи избавили его от симптомов и потенциально спасти от более тяжких последствий с помощью процедуры стентирования. Эксперт отметила, что врачи научились помогать пациентам с таким диагнозом помощь с использованием малоинвазивных методов с установкой стента.

« Раньше подобные операции проводились на остановленном сердце с долгим периодом восстановления, что несло в себе определенные риски для жизни. Сегодня процедура стентирования проводится без тяжелого хирургического вмешательства. Пациент во время операции находится в сознании, а выписка из стационара проходит уже через два дня», — пояснила Гаврилова.
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