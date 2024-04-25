В Подмосковье на Центральной кольцевой автодороге приступили к укладке асфальта

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На обходе деревни Малые Вяземы приступили к укладке асфальтобетона. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На данный момент рабочие уже уложили примерно порядка 500 метров нижнего слоя покрытия из асфальтобетона.
Стоит отметить, что все работы будут завершены к концу 2024 года.
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«Продолжаются работы и на всех искусственных сооружениях обхода. В ближайших планах строителей – смонтировать пролетное строение путепровода через железную дорогу Смоленского направления и опустить его на опорные части. Также специалисты занимаются возведением рамповой части тоннеля, который войдет в состав транспортной развязки с действующей ЦКАД, строительством путепроводов через Можайское шоссе и Ямскую улицу», — подчеркнули в министерстве.
Стоит отметить, что все работы будут завершены к концу 2024 года.
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Мира Полтева