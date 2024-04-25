В сёлах и деревнях Подмосковья отремонтируют около 220 км дорог

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Почти 220 километров покрытия отремонтируют эти летом на региональных дорогах, проходящих по территории деревень, сёл и других небольших населённых пунктов Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Свыше трети программы ремонта региональных дорог в текущем сезоне составили подъездные дороги и участки, проходящие по территории посёлков, сёл и деревень. К осени более чем на 70 участках региональных дорог в 30 округах обновят почти 220 км покрытия», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.В министерстве уточнили, что более 45 километров на 14 участках региональных дорог попали в программу ремонта в этом году по итогам народного голосования на портале «Добродел». Программа размещена на официальном сайте ведомства.
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Лев Каштанов