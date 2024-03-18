В Подмосковье на выходных пройдет фермерский фестиваль

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в посёлке Нагорное городского круга Мытищи, о ходе работ сообщили в пресс-службе областного министерства строительного комплекса.

«В настоящее время на объекте завершают монолитные работы, ведётся кладка стен и перегородок, монтируются наружные инженерные системы. В работах заняты 110 строителей, задействовано пять единиц техники. Строительство ведётся в графике», — говорится в сообщении.



Четырёхэтажный образовательный комплекс будет разделён на младшую школу, где смогут учиться 400 ребят, и среднюю и старшую школу на 700 мест. Кроме того, проектом предусмотрены общешкольные помещения. В школе будет столовая на 550 мест с кухней, спортивные залы и актовый зал с гримуборными, библиотечно-информационный центр на 400 читателей и IT-зоной на 35 мест, а также медпункт с прививочным и процедурным кабинетами.

На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также пространство для массовых мероприятий.



Открыть новую школу планируется к 1 сентября 2025 года.



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