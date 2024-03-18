В Подмосковье на выходных пройдет фермерский фестиваль

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Гости фестиваля смогут насладиться атмосферой подлинной деревенской ярмарки и приобрести натуральную продукцию, а также попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам в русской печи. Кроме того, каждый посетитель сможет оценить на вкус натуральные продукты, представленные на ярмарке.В торговых домиках будут представлены разнообразные сорта сыров, молочной продукции, мёда, мясных и рыбных деликатесов, выращенных и произведенных подмосковными фермерами», — поделились в пресс-службе.
Читайте также:
В сыроварне Олега Сироты проходит Масленичный фермерский фестиваль
В Москве проведут выставку-ярмарку подмосковных брендов
В Подмосковье проведут масштабную ярмарку вакансий