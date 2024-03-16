В сыроварне Олега Сироты проходит Масленичный фермерский фестиваль

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На Истринской сыроварне Олега Сироты 16 и 17 марта будут праздновать Масленицу. Мероприятии собрало фермеров со всего региона, рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Для жителей и гостей региона, которые посетят Подмосковье на праздничной неделе, областной Минсельхозпрод подготовил интерактивную карту, на которую нанесено более 200 локаций, где можно провести время весело и вкусно. Это места масленичных гуляний в муниципалитетах, рестораны, кафе и ярмарки. Наши фермеры не остаются в стороне. На территории шести фермерских хозяйств пройдут широкие празднования с дегустацией натуральной продукции и мастер-классами», – отметил Мурашов.На фестивале у Олега Сироты региональные фермеры угостят посетителей натуральной продукцией – сырами, медом и сладостями. Также гости смогут посетить масленичные гуляния, мастер-классы по росписи пряников и свечеварению, обзорные экскурсии по ферме. Время проведения фестиваля – с 10 до 18 часов.
Читайте также:
Масленица в Подмосковье 2024: как отметить и где сожгут самое высокое в стране чучело
Масленица 2024: как отмечают и чего нельзя делать, чтобы не накликать беду
Историк Ломако: Масленица сплетает в себе языческие и православные корни
Лора Луганская