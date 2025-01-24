В Подмосковье начала работу диспетчерская служба для людей с нарушениями слуха

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В подмосковном центре реабилитации им. Мещерякова открыли новую диспетчерскую службу для поддержки людей с нарушениями слуха. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«В нашем регионе более 10 тыс. детей и взрослых имеют проблемы со слухом. Все они ежедневно нуждаются в помощи при коммуникации, а операторы новой диспетчерской службы помогут им в этом. Звонок происходит по видеосвязи, получить помощь можно бесплатно», – рассказала Болатаева.Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, операторы прошли специальное обучение и владеют жестовым языком, что позволяет им эффективно взаимодействовать со звонящим. С помощью видеосвязи можно получить поддержку, помощь в общении с медицинскими, социальными и другими учреждениями, оперативно проконсультироваться и решить вопрос.
Диспетчерская служба с сурдопереводчиком доступна для всех желающих. Для связи можно звонить по телефону +7(991) 960-51-10 ежедневно с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская