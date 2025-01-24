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В Подмосковье начала работу диспетчерская служба для людей с нарушениями слуха

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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В подмосковном центре реабилитации им. Мещерякова открыли новую диспетчерскую службу для поддержки людей с нарушениями слуха. Об этом сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«В нашем регионе более 10 тыс. детей и взрослых имеют проблемы со слухом. Все они ежедневно нуждаются в помощи при коммуникации, а операторы новой диспетчерской службы помогут им в этом. Звонок происходит по видеосвязи, получить помощь можно бесплатно», – рассказала Болатаева.
Как пояснили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья, операторы прошли специальное обучение и владеют жестовым языком, что позволяет им эффективно взаимодействовать со звонящим. С помощью видеосвязи можно получить поддержку, помощь в общении с медицинскими, социальными и другими учреждениями, оперативно проконсультироваться и решить вопрос.



Диспетчерская служба с сурдопереводчиком доступна для всех желающих. Для связи можно звонить по телефону +7(991) 960-51-10 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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#инвалиды
В домах Балашихи заменят более 20 лифтов
24 января 2025, 15:32

Более 20 лифтов заменят в восьми многоквартирных домах в Балашихе по подмосковной программе капитального ремонта в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба министерства жилищно- коммунального хозяйства Московской области.
«В домах установят 24 лифта российского и белорусского производства, что исключает сбой поставок комплектующих. Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности, двери дополнительно оснащены «умными датчиками». Лифты отличаются тихим ходом, кабины антивандальные, а для освещения используются энергосберегающие светодиодные лампы», — говорится в сообщении.
Всего в Московской области в 2025 году планируется заменить 376 лифтов в 136 многоквартирных домах.

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#подмосковье
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В лесах Подмосковья стартовали рейды по пресечению незаконной рубки деревьев
24 января 2025, 15:06

В Московской области стартовало профилактическое мероприятие по предотвращению незаконной заготовки древесины под названием «Незаконная рубка». Оно будет проводиться до 31 декабря, сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
«Незаконная вырубка леса входит в пятёрку рейтинга обращений граждан в Центр управления регионом и на портал «Добродел». Это одно из самых тяжёлых нарушений по ущербу, причиняемому лесному фонду. Лесная охрана Комлесхоза уделяет особое внимание профилактике и пресечению подобных правонарушений», – сказал Агулов.
В местах проведения возможных незаконных рубок лесных насаждений в несколько раз увеличат число патрулирований. Как уточнили в пресс-службе Комлесхоза Московской области, к совместному патрулированию привлекаются сотрудники правоохранительных органов и представители органов самоуправления.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрен административный штраф в размере до 5 тыс. рублей для физических лиц и до 500 тыс. рублей – для юрлиц. Если нанесённый ущерб превысит 5 тыс. рублей, нарушителя ждёт уголовная ответственность. Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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#московская область
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Синоптик Шувалов рассказал о погоде на ближайшие выходные
Синоптик Шувалов: в Москве ожидаются положительные температуры
24 января 2025, 14:56

Фото: iStock/ValerijaP

Судя по погоде в Москве и области, зима отступает. Правда ли это? И стоит ли ждать морозов?
Руководитель прогностического центра Метео Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что скоро вернется оттепельная погода.

«Вернутся положительные температуры, будет облачное небо. То есть опять-таки снегом нас не прикроет, снегопадов не ожидается, и выходные пройдут по знаку повышения температуры. Опять с крыши начнет капать, если там что-то осталось», — сказал синоптик.

Он подчеркнул, что сильных колебаний давления и температуры не будет — этакая «передышка» в погоде.

«Будет проглядывать солнце и дарить ощущение приближающейся весны. Как будто бы 8 марта. Мы на пять градусов превышаем климатическую норму. Конец января тоже будет теплым до 3-4 градусов», — подчеркнул Шувалов.

Однако, по его словам, зима ушла не навсегда и еще может себя показать.

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В Госдуме объяснили запрет на продажу детям газовых баллончиков
Депутат Фаррахов: запрет на газовые баллончики оградит детей от токсикомании
24 января 2025, 14:51

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Запрет на продажу детям газовых баллончиков, зажигалок и других газосодержащих товаров оградит подрастающее поколение от токсикомании. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов в беседе с «Татар-информом».
По его информации, за последние пять лет среди подростков зафиксировали 600 летальных исходов после вдыхания газа из зажигалок для токсического опьянения.
«Когда Татарстан в 2022 года принял этот закон, мы столкнулись с проблемой, что не могли привлекать к ответственности бизнес, который продавал детям все эти вредные штуки в соседних регионах, поскольку там не было этого закона, а закон Татарстана на них не работал. Мы обратились в Госдуму, теперь это принято на всю страну», — пояснил парламентарий.
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В Подмосковье с начала года штрафы за строительные отходы превысили 5 млн рублей
24 января 2025, 14:48

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Штрафы на общую сумму более 5 млн рублей выписали в Московской области с начала 2025 года за нелегальную перевозку и спрос строительных отходов, всего было выявлено 110 нарушений, сообщает пресс-служба министерства экологи и природопользования Московской области.
«С начала января при помощи камер фото- и видеофиксации было выявлено 80 случаев перевозки строительных отходов и грунтов без оформления обязательного электронного талона. 42 нарушения от общего числа были допущены физическими лицами, 38 — юридическими. Кроме того, было зафиксировано 30 случаев незаконного сброса отходов с использованием грузовиков», — говорится в сообщении.
Нарушения были зафиксированы в Мытищах, Истре, Подольске, Красногорске, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Рузском и других городских округах.

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Ветеран труда 2025: как получить, выплаты, льготы, пенсии
24 января 2025, 13:59

Фото: istockphoto / insta_photos

Звание «Ветеран труда» в России является официальным признанием значительного вклада граждан в развитие экономики и общества. Его присваивают за долгую работу и важные профессиональные заслуги. Звание предоставляет право на различные льготы и материальные выплаты. «Радио 1» расскажет, что такое звание «Ветеран труда», как его получить в 2025 году и какие льготы предоставляются.

Что такое звание ветерана труда


Звание «ветеран труда» в России — это почётный статус, который присваивается гражданам, имеющим значительный трудовой стаж и внесшим весомый вклад в развитие экономики и общества. Это звание является официальным признанием заслуг человека в сфере труда, и оно предоставляет определённые льготы и привилегии.

Какие виды есть у звания ветерана труда


Звание «Ветеран труда» имеет несколько разновидностей:

  1. Федеральное звание действует на территории всей России. Оно присваивается гражданам, имеющим государственные награды или знаки отличия, а также необходимый трудовой стаж.
  2. Региональное звание учитывается только на территории субъекта, где оно было получено. Условия присвоения такого звания могут отличаться от региона к региону.
  3. Звание «Ветеран труда» может быть присвоено руководством организации. Обычно это происходит на уровне предприятия или учреждения, где работает сотрудник.

Как получить звание ветерана труда в 2025 году


Чтобы получить звание ветерана труда в 2025 году, необходимо соответствовать следующим требованиям:

  1. Иметь государственные награды Российской Федерации или СССР, а также ведомственные награды.
  2. Иметь общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, достаточную для начисления пенсии за выслугу лет.
  3. Начать трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте во время Великой Отечественной войны и иметь трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Для оформления звания ветерана труда вам следует обратиться с заявлением и документами в органы социальной защиты населения по месту вашего жительства.

Какой стаж нужен для получения ветерана труда


Для получения звания ветерана труда в России требуется:

  • для женщин: не менее 20 лет трудового стажа;
  • для мужчин: не менее 25 лет трудового стажа.

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Как оформить ветерана труда в 2025 году


Субъекты Российской Федерации самостоятельно определяют порядок получения звания, список необходимых документов и учреждение, куда их нужно подавать.

Куда обращаться


Для оформления звания «Ветеран труда» в 2025 году необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. В крупных городах этим вопросом, как правило, занимаются департаменты труда и социальной защиты. Также можно обратиться в многофункциональные центры (МФЦ), которые помогут с подачей заявления и оформлением документов.

Какие документы нужны


Для получения звания «Ветеран труда» потребуется собрать пакет документов:

  1. Заявление — по установленной форме, которое можно получить в органах социальной защиты или на их официальных сайтах.
  2. Паспорт гражданина Российской Федерации.
  3. Трудовая книжка. Важно, чтобы в трудовой книжке была указана информация о трудовом стаже.
  4. Фотография — размером 3х4 см.
  5. Документы, подтверждающие наличие наград и знаков отличия, такие как медали, ордена или грамоты за трудовые заслуги.
В определённых обстоятельствах медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» также предоставляет право на получение звания «Ветеран труда». В СССР медаль вручалась за многолетний добросовестный труд, и её наличие даёт основания для присвоения статуса ветерана труда, как показывает судебная практика.

Фото: istockphoto / AnnaStills

Льготы ветеранам труда


В 2025 году ветераны труда в России продолжают пользоваться различными льготами и компенсациями.

Федеральные льготы


  1. Ежемесячные денежные выплаты: размер выплаты зависит от региона: в Москве — 1 328 рублей, в Санкт-Петербурге — 1 168 рублей, в Новосибирской области — 525 рублей.
  2. Компенсация за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ): скидки на оплату коммунальных услуг, включая содержание жилья, ремонт и топливо (для частных домов).
  3. Бесплатный проезд в общественном транспорте: возможность бесплатного проезда на городском транспорте или получение денежной компенсации взамен льготы на проезд (например, в Москве — 503 рубля).
  4. Дополнительный неоплачиваемый отпуск: работники-ветераны труда могут взять дополнительный отпуск до 14 дней в год, который предоставляется без оплаты, но с сохранением рабочего места.
  5. Бесплатное медицинское обслуживание: ветераны труда имеют право на бесплатное лечение в государственных медицинских учреждениях.

Региональные льготы


Размер и перечень льгот могут различаться в зависимости от региона. В некоторых областях предоставляются дополнительные денежные выплаты или скидки на услуги. Точные условия получения льгот зависят от региона, и для их реализации необходимо ознакомиться с нормативными актами, регулирующими данную сферу в каждом конкретном субъекте Российской Федерации.

Фото: istockphoto / SARINYAPINNGAM

Материальные выплаты вместо льгот


В 2025 году ветераны труда в России могут выбрать материальные выплаты вместо некоторых льгот. Это позволяет заменить такие преимущества, как бесплатный проезд в общественном транспорте, предоставление лекарств, санаторно-курортное лечение и другие услуги, на денежную компенсацию.

Например, в Москве ветераны труда могут получать денежную компенсацию вместо бесплатного проезда в транспорте, что дает возможность использовать средства по своему усмотрению. В Санкт-Петербурге и других крупных городах также предусмотрены аналогичные выплаты. Однако в некоторых регионах такие замены льгот на материальные выплаты могут быть ограничены или отсутствовать.

Размер и условия получения материальных выплат зависят от региона проживания ветерана. Для получения точной информации рекомендуется обращаться в местные органы социальной защиты или консультироваться с официальными источниками.

Почему могут отказать в звании ветерана труда


Звание «Ветеран труда» в России является важным социальным статусом, но иногда его могут не присвоить. Причины для отказа могут быть разнообразными.

  1. Отсутствие необходимых документов. Для получения звания необходимо предоставить подтверждения о трудовом стаже, наградах или заслугах в профессии. Без соответствующих бумаг заявка может быть отклонена.
  2. Недостаточный трудовой стаж: для получения звания ветерана труда требуется определённый минимальный стаж работы.
  3. Неподходящие награды. Звание ветерана труда может быть присвоено только при наличии определённых наград, которые подтверждают заслуги человека.
  4. Подача заявления не по месту регистрации.
Если в присвоении звания отказано, заявителю стоит обратиться в органы социальной защиты для получения разъяснений или обжалования решения, если в этом есть необходимость.

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#компенсации
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В Подмосковье газифицируют по губернаторской программе ещё 70 населённых пунктов
24 января 2025, 13:41

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

70 населённых пунктов в 20 округах Московской области планируется газифицировать в 2025 году в рамках реализации губернаторской программы, для этого специалисты Мособлгаза построят около 300 километров газопроводов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.
«В рамках губернаторской программы мы продолжаем масштабную работу по обеспечению жителей Московской области доступом к централизованному газоснабжению. Мы уверены, что продолжение этой работы станет важным шагом в улучшении качества жизни жителей Подмосковья и поможет развитию региона», — сказал глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.
Отмечается, что газификация 70 населённых пунктов обеспечит доступ к централизованному газоснабжению 9,3 тыс. жителей Московской области.

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#мособлгаз
#подмосковье
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«Атмосфера опухает»: Ученый рассказал, к чему могут привести вспышки на Солнце
Ученый Эйсмонт: вспышки на Солнце могут разрушить спутники
24 января 2025, 13:24

Фото: iStock/dzika_mrowka

На Солнце зафиксировали редкое явление — выброс плазмы чёрного цвета. Темные, вибрирующие движения на мировом светиле длились около трёх часов. Специалисты говорят, что у Солнца сейчас активная фаза, и подобных выбросов будет еще много.
Ведущий научный сотрудник Института Космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что как только выбросы на Солнце достигнут Земли, начнутся различные явления.

«Начнутся проблемы со спутниками, связь с ними может быть не совсем надежной. Они могут выходить из строя из-за магнитных бурь или когда мощный всплеск достиг Земли и атмосфера слегка опухает. То есть на тех высотах, где уже летают спутники, она становится более плотной. Тогда спутники могут затормозиться и разрушиться. Такое уже было в прошлом году со спутниками Маска», — поделился эксперт.

По его словам, из-за вспышек на Солнце могут нарушиться работа линий электропередач в целом.

«Наиболее известный случай был 10 лет назад. Тогда пол-Канады было вырублено в результате магнитной бури. То есть здесь очень важно подготовиться», — отметил ученый.

Он добавил, что все гипотезы относительно происходящих на Солнце явлений являются противоречивыми и малоосновательными, и гарантировать себе безопасность от природных явлений пока не представляется возможным.

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В Щёлкове ищут подрядчика на возведение дома для переселенцев из ветхого жилья
24 января 2025, 13:04

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Дом для переселенцев из аварийного жилья планируют построить на Заречной улице в Щёлкове, подряд на работы выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию и построить многоквартирный дом. Предполагается, что туда переедут жильцы 79 аварийных домов. Общая площадь расселяемого жилья составляет 13,6 тыс. квадратных метров. Строительство должно быть завершено в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 1 миллиард 782 миллиона 867 тысяч 98 рублей 29 копеек. Заявки принимаются до 4 февраля.

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