В Подмосковье начала работу диспетчерская служба для людей с нарушениями слуха

Звание «Ветеран труда» в России является официальным признанием значительного вклада граждан в развитие экономики и общества. Его присваивают за долгую работу и важные профессиональные заслуги. Звание предоставляет право на различные льготы и материальные выплаты. «Радио 1» расскажет, что такое звание «Ветеран труда», как его получить в 2025 году и какие льготы предоставляются.