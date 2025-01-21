В Подмосковье уже закупили 10,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и льготников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области в этом году закупят путёвки для льготников на 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Бесплатные путёвки в санаторий получают федеральные и региональные льготники. Ежегодно более 30 тысяч жителей Подмосковья отдыхают по бесплатным путёвкам в санаториях. Путёвка электронная, никакой бумажной волокиты. Получать её в МФЦ тоже не нужно – она поступает в личный кабинет на региональном портале госуслуг», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Как уточнили в министерстве, в этом году в бюджете на бесплатный санаторно-курортный отдых предусмотрено более 1,3 млрд рублей. С начала года уже закуплено более 1,5 тыс. путёвок для детей-инвалидов и свыше 9 тыс. – для региональных льготников
Помимо самой путёвки, федеральным льготникам автоматически оформляют талон на проезд до места отдыха. В случаях с детьми-инвалидами или инвалидами I группы путёвка и средства на проезд рассчитываются на двоих.
Путёвки распределяются автоматически в электронной системе в соответствии с очерёдностью. Получить их можно, подав заявление на региональном портале госуслуг. Там же можно проверить очередь на получение.
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Лора Луганская