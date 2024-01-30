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В Подмосковье началась подготовка к пожароопасному сезону

30 января 2024, 16:37
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Владислав Мурашов рассказал о необходимости подготовить каждую единицу техники к пожароопасному сезону. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов проверил готовность автомобильной техники, тракторов и оборудования к предстоящему сезону лесных пожаров в Клину.

«У нас в Клинском филиале 30 единиц техники: 25 полностью готовы к пожароопасному сезону, 5 требуют ремонта. До апреля вся техника будет приведена в соответствие и полную готовность. Филиал хорошо подготовлен, оборудование достаточно новое, коллектив устоявшийся, слаженный», — поделился Владислав Мурашов.


Стоит отметить, что в ходе проверки провели показательную демонстрацию механизма работы обнаружения лесных возгораний при помощи четырёхуровневой системы мониторинга.

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Воробьёв анонсировал повышение зарплаты сотрудникам Мострансавто с 1 февраля
30 января 2024, 18:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Заработная плата сотрудникам Мострансавто с 1 февраля будет повышена на 5,5%. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Во вторник он проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском, Домодедове и Москве.
«Часть автобусов, особенно зимой, находится в ремонте. Для этого нужны и слесари, и водители. С 1 февраля мы увеличиваем зарплату сотрудникам Мострансавто на 5,5%. Плюс многие главы предусмотрели места проживания для тех, кто приезжает из других регионов работать в Подмосковье. Городские округа растут, автобусов нам нужно больше», – сказал глава региона.
Водителям, которые не захотят размещаться в общежитии, будут выплачивать 9 тыс рублей в месяц в качестве компенсации за аренду жилья.

Средняя зарплата шофёра превысит 100 тыс рублей. Помимо зарплаты, иногородние могут рассчитывать на материальную помощь для обустройства на новом месте. В течение первых трёх месяцев они будут получать 10 тыс рублей.

Шофёрам Мострансавто предоставляют сезонную форменную одежду, отпуск до 42 дней и путёвки на летний отдых детям. В Подмосковье также возобновили возможность обучения на категорию «Д» за счёт предприятия с выплатой стипендии.

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#автобусы
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#выплаты
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Воробьёв: Подмосковье отказалось от покупки автобусов малого класса
30 января 2024, 17:57

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области начали покупать автобусы только среднего и большого классов. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. Он проверил работу Видновского пассажирского автотранспортного предприятия, которое обслуживает 18 маршрутов в Ленинском, Домодедове и Москве. Ежедневно автобусы совершают более 2 тыс рейсов.
«Балашиха, Ленинский, Химки, несколько других городских округов требуют усиления по подвижному составу. Наша задача – каждый год закупать более 1 тыс автобусов. В 2023-м приобрели 1,3 тыс, в этом планируем еще 1,1 тыс. Мы перестали покупать автобусы малого класса – жителям они не нравятся. Сейчас поставляем только автобусы среднего и большого классов», – сказал губернатор.
10 автобусов «Мострансавто» отправились во вторник на линии Ленинского городского округа. Они будут ходить по маршрутам №№ 367, 29, 355 и 471, на работу которых обращали внимание жители. Люди сообщали о нехватке автобусов, из-за чего не соблюдался график движения.

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#подмосковье
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В Подмосковье привели в порядок около 290 контейнерных площадок
30 января 2024, 17:56

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Навалы мусора ликвидировали на 288 контейнерных площадках Подмосковья за минувшую неделю, работа в этом направлении продолжается, сообщает пресс-служба Главного управления госжилнадзора и содержания территорий Московской области.
«На прошлой неделе было устранено 288 навалов на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Сейчас в работе ещё 44 локации, которые необходимо привести в порядок», — цитируются в сообщении слова главы надзорного ведомства Светланы Аиповой.
Наибольший объём работ выполнили в Егорьевске: там за неделю привели в порядок 39 контейнерных площадок, второе место по этому показателю занял Зарайск, где убрали навалы мусора на 26 локациях, на третьем месте Истра (убрано 23 контейнерных площадки). В пятёрку вошли также Ленинский округ (расчищена 21 площадка) и Чехов (16 площадок).

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#светлана аипова
#подмосковье
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Подмосковная компания начнет поставлять корм для животных в Беларусь
30 января 2024, 17:52

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Подмосковная компания экспортирует корм для животных в Белоруссию на 50 млн рублей. об этом сообщил апресс-служба министерства инвестиций Московской области

При содействии Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) компания «Дикей Март» из подмосковного Щелково подписала с белорусским партнером контракт на поставку зоотоваров. Сумма контракта составила 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья помог ООО «Дикей Март» с участием в реверсной бизнес-миссии с представителями из Республики Беларусь, которая прошла в октябре прошлого года. Прием делегации состоялся на территории Подмосковья. На встрече производители провели переговоры с потенциальными партнерами.

Благодаря этой встрече компания «Дикей Март» познакомилась с представителями белорусской компании «Фудлогистик» и в дальнейшем смогла заключить с ними контракт на поставку корма для домашних животных на 50 млн рублей.

ООО «Дикей Март» является владельцем собственной торговой марки Frais, а также занимается дистрибьюцией зоотоваров. Компания работает на рынке c 2014 года.

Проведение таких бизнес-миссий — одна из услуг, предоставляемых Фондом поддержки ВЭД Подмосковья начинающим и действующим компаниям-экспортерам. Фонд также помогает предпринимателям стать участниками международных выставок, оказывает помощь в оформлении документации, подборе иностранных контрагентов и многое другое. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте.

Услуги предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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В Подмосковье зафиксировали 200 случаев нарушения размещения наружной рекламы
30 января 2024, 17:42

Фото: ГУСТ МО

Более 200 нарушений при размещении незаконной рекламы выявили в Подмосковье за месяц. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В регионе запрещено размещение незаконных информационных материалов на фасадах зданий и объектах благоустройства.

«Инспекторы ГУСТ МО контролируют надлежащее состояние территорий, фиксируя дефекты в мобильном приложении, откуда они попадают в работу коммунальным службам. За последний месяц сотрудники зафиксировали 205 случаев нарушений правил размещения информационных материалов.<…> Важно поддерживать городские территории в хорошем состоянии, поэтому незаконно установленные буклеты быстро устраняются. Для размещения информационных материалов предусмотрены специальные стенды», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что незаконное размещение произвольных баннеров, плакатов и листовок влечет за собой административное наказание в виде штрафа.

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В Подмосковье проведут около 140 акций по сбору и утилизации электроники
30 января 2024, 17:39

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Около экологических 140 акций, в рамках которых в утиль будут собирать устаревшую электронику, проведут в Московской области в период с 8 февраля по 19 декабря текущего года, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Грамотная утилизация электроники предотвращается загрязнение окружающей среды. Кроме того, из электронной техники в ходе переработки извлекают полезные материалы, которые можно использовать заново», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
Мероприятия будут проводиться под эгидой экологической программы «Школа утилизации: электроника» Фонда рационального природопользования. В рамках этой программы на переработку в Московской области безвозмездно принимают любую технику, включая медицинские приборы, офисное и бытовое оборудование и даже электрические и электронные игрушки.

График вывоза электроники опубликован на сайте фонда. Кроме того, информацию можно получить по телефону горячей линии: 7 (800) 700-35-06.

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#московская область
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В Подольске устраняют последствия аварии в местной котельной
30 января 2024, 17:29

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Специалисты аварийно-восстановительной службы устраняют последствия технологического сбоя в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Технологический сбой связан с аварией на местной котельной. По состоянию на сегодняшний день проведена откачка воды из канализационных колодцев и подвалов домов №12 на улице Мичурина, №24 на улице Заводской и №7/7 на проспекте 50 лет Октября», – уточнили в министерстве.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв предложил принять поправки в федеральные законы о ЖКХ. Эти поправки связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону. Правовое регулирование теплоснабжения, работы частных котельных и других объектов энергетики должно защитить жителей от коммунальных аварий.

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Беспилотники ВСУ атаковали сразу два белгородских села
Гладков: Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области
30 января 2024, 16:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сразу два села в Белгородской области попали под обстрел украинских беспилотников. Пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в селе Мокрая Орловка из-за взрыва повреждение получил взрывом поврежден КАМАЗ, а также линия газоснабжения. В селе Дроновка пострадал экскаватор и линия электроснабжения. В настоящее время электричество отсутствует на двух улицах. Сотрудники оперативных и аварийных служб уже приступили к ликвидации последствий обстрелов.

Минувшей ночью киевский режим предпринял попытки атак на российские регионы при помощи 21-го беспилотного летательного аппарата. Все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

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В Подмосковье снизилось число жалоб о неисправности лифтов на 13%
30 января 2024, 16:50

Фото: ГУСТ МО

Количество обращений по вопросам эксплуатации лифтов в Подмосковье снизилось на 13% за неделю. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В Единую диспетчерскую службу региона на минувшей неделе поступило порядка 660 жалоб, что на 13% меньше чем за прошлые недели.

«Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения — своими силами, либо с привлечением специализированных организаций.<…> О неисправностях лифтового оборудования можно сообщить в ЕДС МО. Управляющая компания должна взять заявку в работу в течение 24 часов. Согласно классификатору, на проведение работ дается от 24 до 120 часов в зависимости от их сложности», — пояснила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что наибольшее снижение было зафиксировано в городских округах Лыткарино, Чехов, Орехово-Зуевский, Балашиха, Фрязино.

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