В Подмосковье началась подготовка к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
«У нас в Клинском филиале 30 единиц техники: 25 полностью готовы к пожароопасному сезону, 5 требуют ремонта. До апреля вся техника будет приведена в соответствие и полную готовность. Филиал хорошо подготовлен, оборудование достаточно новое, коллектив устоявшийся, слаженный», — поделился Владислав Мурашов.
Читайте также:
В Московской области создано уже более 50 объектов агротуризма
Подмосковье стало одним из лидеров страны по производству семенного картофеля
В подмосковных лесах проведут санитарные рубки на площади более тыс 4 га