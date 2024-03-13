В Подмосковье началась регпрограмма Всемирного фестиваля молодежи

Фото: пресс-служба МИСК МО
В Московской области стартовала региональная программа Всемирного фестиваля молодежи. Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
Для участников Всемирного фестиваля молодежи в России подготовили 30 региональных программ для знакомства со страной.
В программе Подмосковья приняли участие порядка 50 человек из 30 стран, которые разделены на две группы.
Стоит отметить, что программа продлиться до 17 марта. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Масленице, которая пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
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В программе Подмосковья приняли участие порядка 50 человек из 30 стран, которые разделены на две группы.
«Иностранная делегация знакомится с достоянием советской и российской армий в Музее техники Вадима Задорожного, посещает уникальную выставку «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников», дегустирует знаменитый подмосковный сыр. А еще молодежь со всего мира узнает больше о России в уникальном культурно-историческом комплексе «Патриот», посещает Главный храм Вооруженный Сил Российской Федерации и Музей «Дорога памяти». Уверена, ребята смогут не только лучше узнать наше Подмосковье, но и прочувствовать глубокую русскую духовную культуру, впечатлиться размахом «русской души», о которой так много говорят во всем мире»,— поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что программа продлиться до 17 марта. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Масленице, которая пройдет в музее-заповеднике «Горки Ленинские».
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Мира Полтева