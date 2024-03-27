Все четверо террористов из «Крокуса» находятся в СИЗО Лефортово

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Все четверо напавших на «Крокус» террористов находятся в следственном изоляторе Лефортово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что они рассажены по одному в двухместные камеры. После десятидневного карантина к ним подсадят сокамерников.
В лефортовском изоляторе есть медсанчасть, куда разместят раненого Мухаммадсобира Файзова. Напомним, что во время задержания он стрелял в полицейских и получил травмы. После этого он появился в зале суда при назначении меры пресечения с мочеприёмником. Ему требуется наблюдение врачей.
К каждому из четырёх террористов приставлен адвокат из московской коллегии адвокатов.
Ранее сообщалось, что всех задержанных террористов направили в СИЗО на время ведения следствия.
Согласно последним данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 140 человек, ещё более 180 получили ранения разной степени тяжести.
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В лефортовском изоляторе есть медсанчасть, куда разместят раненого Мухаммадсобира Файзова. Напомним, что во время задержания он стрелял в полицейских и получил травмы. После этого он появился в зале суда при назначении меры пресечения с мочеприёмником. Ему требуется наблюдение врачей.
Ранее сообщалось, что всех задержанных террористов направили в СИЗО на время ведения следствия.
Согласно последним данным, в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» погибло 140 человек, ещё более 180 получили ранения разной степени тяжести.
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Анастасия Чинкова