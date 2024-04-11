В Подмосковье оптимизировали оформление разрешений на охоту

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Услугу по оформлению разрешений на охоту на региональном портале оптимизировали за счёт внедрения «умных» сервисов, сообщает пресс-служба Мингоусправления Московской области.
«Умные» сервисы при оформлении разрешения позволяют выбрать объекты для охоты», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Кроме того, теперь подмосковным охотникам не придётся лично подавать документы в МФЦ. И отчёты по результатам охоты тоже начали принимать в цифровом виде. Нововведения позволят уменьшить число ошибок при заполнении заявлений и снизят количество отказов в выдаче разрешений на охоту.
Отмечается, что воспользоваться этой услугой могут люди, включённые в государственный охотничий реестр. Пошлина за оформление разрешения на охоту составляет 650 рублей.
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