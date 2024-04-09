Жителям Подмосковья станет проще решать проблемы содержания территорий

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
На мобильных устройствах для жителей Подмосковья теперь доступно приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Скачать сервис для обратной связи можно через российский магазин приложений RuStore или через соцсеть «ВКонтакте». Кнопка для скачивания интегрирована в сообщество ГУСТ МО.
Кроме того, программа позволяет отслеживать события в муниципалитете, следить за общественными обсуждениями, голосованиями, смотреть прямые трансляции.
Скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно в российском магазине приложений RuStore.
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«Жители Подмосковья могут с помощью платформы высказать замечания по содержанию территорий, например, сообщить о дефектах асфальта во дворах, скоплениях мусора на контейнерных площадках, отсутствии уличного освещения. Потребуется отметить точку на интерактивной карте в приложении, прикрепить фото или видео и описать суть вопроса. Заявку передадут в соответствующую службу, а после выполнения работ пользователь получит уведомление о результате», – говорится в сообщении.
Кроме того, программа позволяет отслеживать события в муниципалитете, следить за общественными обсуждениями, голосованиями, смотреть прямые трансляции.
Скачать приложение «Госуслуги. Решаем вместе» можно в российском магазине приложений RuStore.
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Лора Луганская