Жители Подмосковья получили возможность самостоятельно выбирать интернет-провайдера

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Система выбора интернет-провайдера для собственника жилья в многоквартирном доме изменилась: теперь каждый может заключить контракт с любым удобным для себя оператором связи, изменения произошли на федеральном уровне, они касаются и жителей Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Ранее решение о выборе интернет-провайдера для многоквартирного дома принималось на общем собрании собственников жилья, причём кандидат должен был получить не менее двух третей всех голосов. Теперь каждый собственник может выбрать провайдера самостоятельно, а интернет-монополия уйдёт в прошлое», — сказала глава регионального министерства Надежда Куртяник.Она добавила, что система выбора провайдера большинством голосов зачастую перекрывала доступ к абонентам для небольших интернет-компаний. Теперь они вправе устанавливать своё оборудование, даже если в доме у них только один контракт. При этом если две трети жильцов выскажутся против установки этого оборудования, его придётся демонтировать.
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Лев Каштанов