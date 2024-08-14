В Подмосковье начали проводить карьерные консультации для эвакуированных курян

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Сотрудники Кадрового центра Московской области проводят консультации в подмосковных пунктах временного размещения для людей, эвакуированных их Курской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Карьерные консультанты областного Центра занятости проводят первичное интервьюирование и рассказывают желающим о возможных вариантах трудоустройства, в том числе на временную работу», — говорится в сообщении.Такие консультации начали проводить с понедельника, 12 августа. Сейчас они состоялись уже в пяти пунктах временного размещения в городских округах Подольский, Пушкинский, Ступино и Клин. Предложениями о работе заинтересовались 33 эвакуированных, им уже подобрали подходящие вакансии.
В министерстве отметили, что кадровые консультации будут проходить регулярно. А налаженное взаимодействие с работодателями позволит максимально быстро заключать трудовые договоры.
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