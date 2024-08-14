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В Подмосковье начали проводить карьерные консультации для эвакуированных курян

14 августа 2024, 16:36
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Сотрудники Кадрового центра Московской области проводят консультации в подмосковных пунктах временного размещения для людей, эвакуированных их Курской области, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Карьерные консультанты областного Центра занятости проводят первичное интервьюирование и рассказывают желающим о возможных вариантах трудоустройства, в том числе на временную работу», — говорится в сообщении.
Такие консультации начали проводить с понедельника, 12 августа. Сейчас они состоялись уже в пяти пунктах временного размещения в городских округах Подольский, Пушкинский, Ступино и Клин. Предложениями о работе заинтересовались 33 эвакуированных, им уже подобрали подходящие вакансии.



В министерстве отметили, что кадровые консультации будут проходить регулярно. А налаженное взаимодействие с работодателями позволит максимально быстро заключать трудовые договоры.

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#подмосковье
#работа
Химкинские ветеринары спасли редкую летучую мышь
14 августа 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Химкинской ветеринарной станции спасли летучую мышь, относящуюся к виду двухцветный кожан — это самый редкий вид летучих мышей из обитающих в столичном регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Необычное животное принесли на ветстанцию местные жители. Оказалось, что это самец двухцветного кожана и у него сломано крыло. Животному оказали первую помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.
Сейчас маленького пациента направили в Центр реабилитации рукокрылых, там животное будет находиться в комфортных условиях и под наблюдением и опекой высококвалифицированных специалистов-хироптерологов.

В министерстве отметили, что летучих мышей боятся не стоит, напротив, они полезны, как как поедают насекомых. А если такая мышь случайно залетит в дом, то выпроваживать её нужно в перчатках, чтобы не получить укус.

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Пчеловод в шестом поколении Мыльникова раскрыла малоизвестную особенность вкуса мёда
Подмосковный пчеловод Мыльникова раскрыла малоизвестную особенность вкуса мёда
14 августа 2024, 16:36

Фото: iStock / Rena Lolivier

Каждый год с одного и того же поля пасечники собирают мёд разного вкуса.
Таким наблюдением с «Радио 1» поделилась руководитель личного подсобного хозяйства «Золино», пчеловод в шестом поколении, мама четырёх детей Мария Мыльникова.
«Моя пасека находится на севере Московской области, под Клином. Поэтому я собираю только один вид мёда – разнотравье. Мёда не так много, но зато он очень вкусный. Я – фанат мёда с моего поля. Кстати, хочу отметить: никогда не бывает одинакового мёда в разные годы с одного и того же поля. Всегда вкус разный, потому что каждый год земля даёт разные растения. Например, в прошлом году у меня было поле иван-чая, а в этом году половину поля заняли другие растения», – рассказала пчеловод.
Возможность убедиться в этом Мария предоставляет всем желающим, в том числе покупателям своего мёда.
«У меня есть небольшая коллекция – стараюсь собирать каждый год по баночке мёда. С просветительской целью беру разные баночки и показываю людям, какой разный мёд в разные годы можно собрать с одного и того же поля», – поделилась Мыльникова.
Она добавила, что производит в своём хозяйстве не только мёд, но и прополис, лекарство подмор, а также сама варит крем и делает косметический скраб.

14 августа в России отмечается Медовый Спас, который знаменует начало Успенского поста. Это первый из трёх народно-церковных праздников, именуемых Спасами. В старину в эти дни августа занимались заготовками на зиму из мёда, орехов и яблок, которые несли в церковь для освящения. Считалось, что продукты, заготовленные в дни Спасов, обладают особыми целебными свойствами.

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#мёд
#пчёлы
#ферма
#фермер
#клин
#подмосковье
#московская область
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IT-эксперт Ермаков объяснил замену художников в мультипликации на ИИ
14 августа 2024, 16:18

Фото: iStock/Rawpixel

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Алексей Ермаков заявил, что применение в мультипликации искусственного интеллекта является вполне естественной вещь.
Отмечается, что ИИ со временем сможет выполнять какие-то функции художников и аниматоров.

«Поскольку создание анимационного видео и его озвучивание до этого происходило с использованием вычислительной техники, то производителям нет нужды «объяснять» ИИ нечто ранее не вполне оцифрованное, а можно с минимальными потерями сил и времени сосредоточиться на творчестве», – пояснил в беседе с RuNews24.ru Ермаков.

До этого сообщалось, что из-за ухода Google из России и недоступности многочисленных сервисов компании интерес потребителей к продуктам организации, в том числе и новинкам, оказался в этом году крайне низким.

«Ключевое изменение в линейке Pixel запланировано на следующий год: новый процессор, новый модем. Какой-то прорыв действительно может случиться только в 2025 году вместе с собственным процессором, а не тем, который Google производит на базе Samsung», — прокомментировал в беседе с «Известиями» главный редактор портала Content-Review.com Сергей Половников.

Ранее полковник, начальник управления развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России Василий Елистратов заявлял о пользе искусственного интеллекта в вооружениях.

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#искусственный интеллект
#технологии
#профессии
#мультипликация
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Воробьёв: движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше плана
14 августа 2024, 16:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Движение по первому участку трассы Южно-Лыткаринской автодороги откроют на год раньше, чем было запланировано – в декабре 2024-го.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, и пообщался со строителями.
«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику. Сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», – сказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

По его словам, на автодороге будет много мостов и инженерных сооружений.
«Мы сейчас находимся на строительстве моста через Москву-реку. Спасибо строителям, что всё делают достойно и быстро. Следующие сложные объекты – тоннель и переход через федеральные трассы. Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и Россети, и Газпром – он старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства. Надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Протяжённость дороги – 45 км. Строительство началось в августе 2022 года в рамках концессионного соглашения.

Трасса пройдёт от Варшавского шоссе до автодороги М-12 и протянется через пять городских округов Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы и Балашиха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проект строительства поддержал президент. Первые 16,2 км новой скоростной трассы в Ленинском городском округе планируется ввести досрочно, с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Предполагается, что Южно-Лыткаринская автодорога улучшит транспортную доступность для более 2,5 млн автомобилистов Подмосковья и свыше 1 млн москвичей. Снизится нагрузка на МКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе.

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#трасса
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#строительство
#дороги
#ленинский городской округ
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В люберецком ЖК «Легенда Коренёво» построят школу с детсадом
14 августа 2024, 16:06

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 500 учеников и детский сад на 120 воспитанников, построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренёво» в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Согласно проекту, комплекс будет разделён на зоны для детей разных возрастов. В школе будут отдельные блоки для младшеклассников, учеников средних и старших классов, в детсаду — группы для ребят от трёх лет и старше», — говорится в сообщении.
Школьные учебные кабинеты получат индивидуальное оформление — в зависимости от предмета, который там будут преподавать и возраста учеников. Учебное заведение оборудуют по последнему слову техники, включая интерактивные доски, компьютеры и современные проекторы.

В детском саду будут обустроены просторные игровые помещения, физкультурный и музыкальный залы, а также медпункт с кабинетом логопеда.

На прилегающей территории обустроят зоны для спорта, игр и отдыха.

Застройщик возведёт воспитательно-образовательный комплекс за свой счёт — в рамках договора о комплексном развитии территории, а потом передаст в собственность муниципалитету.

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#люберцы
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
#минжилполитики мо
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Капитан Чеботарёв показал систему обучения военных работе с FPV-дронами
14 августа 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Начальник курса воронежской военно-воздушной академии капитан Андрей Чеботарёв продемонстрировал систему обучения курсантов сборке и пилотированию FPV-дронов.
Такую систему он представил на военно-техническом форуме «Армия-2024». По его словам, в программе присутствуют следующие режимы: режим обучения, режим вооружения, режим зоны поражения и режим боевого применения.

«В зависимости от уровня подготовки обучаемого первый режим — режим обучения — разбит на три этапа», — приводит RT слова Чеботарёва.

До этого мэр столицы Сергей Собянин отметил, что на выставке «Москва промышленная. Город будущего» свою продукцию представят более 60 предприятий.

«В «Экспоцентре» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» свыше 60 предприятий покажут свою продукцию. Жители и гости города смогут лично познакомиться с тем, что мы запланировали в рамках программы развития столичного бизнеса и поддержки инноваций, увидеть, что уже реализовано», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.

Ранее в Пушкине Московской области провели выставку российских технических средств реабилитации инвалидов в рамках второго фестиваля равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ».

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#жители
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#мэр
#режим
#вооружения
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В Подмосковье со следующего года увеличат социальные выплаты
14 августа 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Размер социальных выплат в Московской области будет увеличен с 1 января 2025 года в связи с увеличением прожиточного минимума на пять с половиной процентов, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В нашем регионе около 500 тысяч жителей получают различные виды социальных выплат, которые индексируются с увеличением прожиточного минимума. С нового года будет размер единого пособия на детей, доплата к пенсии, социальная помощь, выплата на детей-сирот и многие другие выплаты», — отметила первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что в 2025 году в Московской области прожиточный минимум на душу населения будет составлять 19 тысяч 302 рубля, для трудоспособных людей — 21 тысячу 39 рублей, для детей — 18 тысяч 723 рубля, для пенсионеров — 16 тысяч 600 рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Иванов анонсировал открытие детсада в Новоивановском 1 сентября будущего года
14 августа 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов заложил капсулу времени в основание нового детсада в ЖК «Инновация». Вместе с ним в церемонии участвовали жители Новоивановского, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Дошкольное образовательное учреждение сможет принять 185 воспитанников, его будет строить ГК «Гранель» за счёт собственных средств в рамках комплексного развития территории. Как сообщил глава муниципалитета, объект планируется сдать 1 сентября 2025 года.
«Сегодня мы дали старт строительству нового детского сада в жилом комплексе «Инновация». Он возводится застройщиком «Гранель» и должен быть готов к началу следующего учебного года. После того, как объект сдадут в эксплуатацию, он будет передан в муниципальную собственность и пополнит нашу сеть образовательных учреждений», – пояснил Иванов.
Трёхэтажное здание площадью более 3,5 тыс. кв. м. будет рассчитано на 8 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. Проект предусматривает пищеблок, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для занятий кружков, медицинский блок, административно-хозяйственные помещения. Территорию озеленят, обустроят детские и спортивные площадки.

Ранее ГК «Гранель» построил на территории ЖК «Инновация» детский сад на 300 воспитанников. Его открыли в октябре 2023-го. Помимо этого, инвестор сейчас строит новый учебный корпус на 950 мест на территории «Немчиновского лицея».

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#одинцово
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#строительство
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#подмосковье
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Суд приступил к рассмотрению дела Блиновской об уклонении от уплаты налогов
14 августа 2024, 15:38

Фото: istockphoto/Zolnierek

Савеловский районный суд города Москвы приступил к рассмотрению дела блогера и тренера, «королевы марафонов» Елены Блиновской. Она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей.
В настоящее время проходит предварительное слушание в закрытом судебном заседании, передаёт «РЕН ТВ». Журналисты в зал допущены не были. Также посетителей попросили освободить этаж, чтобы спокойно провести Блиновскую в зал заседаний.

Как установили следователи, блогер при пособничестве своего мужа Алексея уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей. Из этой суммы супруги Блиновские незаконно легализовали 716 миллионов рублей. Кроме того, по данным следствия, Блиновская совершала неправомерный оборот средств. Она получила доступ к электронным средствам платежей двух подконтрольных юридических лиц и осуществляла платежи по счетам этих организация для отмывания денег.

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