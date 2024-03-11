В Подмосковье начали проводить первые весенние «Уроки цифры»

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В Подмосковье стартовал первый весенний «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый «Урок цифры» будет проходить с 11 по 31 марта. В рамках мероприятий школьники смогут подробнее узнать о многообразие профессий в ИТ, которые связаны с тестированием программных продуктов.
Стоит отметить, что первые занятие уже доступны на сайте проекта.
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«Урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер. В ходе увлекательной видеолекции учащиеся погружаются в разнообразный мир тестирования в информационных технологиях. С помощью тренажеров, предназначенных для начальной, средней и старшей школы, они познакомятся с разными видами тестирования, освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами и закрепят полученные знания. Те, кто пройдет все тренажёры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева