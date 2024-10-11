Два поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший

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В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошёл на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), в результате которого пострадал работник локомотивной бригады. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На данный момент угрозы экологической безопасности не зафиксировано. Специалисты уже работают над установлением причин происшествия.
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«Десятого октября в 21.43 (19.43 мск) на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошёл сход трёх порожних платформ и одной платформы с грузом», — отмечается в сообщении.
На данный момент угрозы экологической безопасности не зафиксировано. Специалисты уже работают над установлением причин происшествия.
Ранее сообщалось, что число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова