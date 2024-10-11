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Два поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший

Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области
11 октября 2024, 08:03
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошёл на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), в результате которого пострадал работник локомотивной бригады. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Десятого октября в 21.43 (19.43 мск) на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошёл сход трёх порожних платформ и одной платформы с грузом», — отмечается в сообщении.



На данный момент угрозы экологической безопасности не зафиксировано. Специалисты уже работают над установлением причин происшествия.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#происшествия
#челябинск
Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus
Ким Чен Ын прибыл на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
11 октября 2024, 08:30

Фото: iStock/Гавриил Григоров

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.
Уточняется, что в Центральной школе по подготовке кадров состоялся концерт и торжественный банкет. Как сообщает ЦТАК, школа — это «крепкая цитадель, гарантирующая вечное будущее всепобеждающей ТПК».

На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно заметить, что на лимузине Aurus северокорейский лидер прибыл на концерт вместе с дочерью.



В качестве личных гостей Ким Чен Ына были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, а также ведущие сотрудники посольства.

Напомним, в июле этого года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил глава российского государства Владимир Путин.

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#ким чен ын
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Володин: Чтобы удержать власть, Вашингтон и Брюссель реализуют проект «Расчеловечивание»
Вячеслав Володин: Запад ведет проект «Расчеловечивание»
11 октября 2024, 08:07

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки и западные страны всегда стремились к мировому доминированию. Долгое время им удавалось поддерживать свою гегемонию благодаря грабежу, насилию и колониальной экспансии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Соответствующую политику Володин охарактеризовав как осуществление проекта «Расчеловечивание». По его словам, мир претерпевает изменения. Другие страны развиваются и становятся лидерами в различных областях.

«Вашингтон и Брюссель теряют своё доминирование. Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект «Расчеловечивание»», — указал спикер ГД.

Он отметил, что цель этого проекта заключается в том, чтобы «люди перестали быть людьми». По его словам, Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно порабощает его и лишает цельности. Это осуществляется через разрушение традиционных институтов человеческого общества. Всё это делается для того, чтобы человек всё больше оставался один на один с миром.

Володин добавил, что одинокими людьми гораздо легче управлять и манипулировать. По его словам, систематически людей лишают памяти, морали, представления о грехе, а также сочувствия и сострадания. То, ради чего существует человечество — продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры — целенаправленно блокируется.

«Сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности. Предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ», — написал он.

По его мнению, такие проявления изначально могут казаться игрой или шуткой, но на самом деле за ними стоит серьезная программа, направленная на отказ от человечности и человеческих качеств.

Он подчеркнул, что человека могут превратить в суррогат, которому не гарантированы права человека, включая самое важное — право на жизнь. Нам крайне важно защитить людей от этого и предотвратить дальнейшее расчеловечивание. Это представляет собой вызов для всего мира, заключил он.

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#запад
#володин
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Небензя: США, скованные предвыборной кампанией, потакают агрессии Израиля
11 октября 2024, 05:47

Фото: istock/barbaraaaa

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Соединённые Штаты в поддержке агрессивных действий Израиля, которые, по его словам, связаны с предстоящей президентской кампанией в США.
Небензя сделал это заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Израиль пошёл «ва-банк» с атаками против Ливана, а США, несмотря на горький опыт 2006 года, поддерживают его, будучи скованными своей предвыборной кампанией», — отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Россия считает главным приоритетом скорейшее прекращение огня в секторе Газа, что, по его мнению, поспособствует общей деэскалации в регионе, включая Ливан и Ближний Восток в целом.

Небензя также выразил сомнение в способности некоторых членов Совбеза принять независимые решения из-за их стремления не поставить в неудобное положение своего американского союзника.

«Вместо конкретных действий мы слышим только красивые, но пустые речи», — подытожил он.

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#сша
#россия
#израиль
#банк
#заявление
#оон
#дипломат
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Всемирный банк «плодит» новые механизмы помощи Украине под давлением Запада
РИА: Всемирный банк «плодит» новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада
11 октября 2024, 04:36

Фото: сайт Бундестага

Руководство Всемирного банка продолжает разрабатывать новые механизмы помощи Украине, несмотря на критику со стороны России и других стран Глобального Юга, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции банка.
По его словам, Киев давно исчерпал лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития, но под давлением западных стран Всемирный банк создает дополнительные «надстройки» для дальнейшего финансирования.

«Сейчас уже действуют несколько механизмов, включая трастовые фонды и двусторонние гарантийные программы, позволяющие направлять средства на поддержку Украины», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, Россия выступила против нового фонда Всемирного банка, который также будет направлен на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей. Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.

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#россия
#помощь
#банк
#киев
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Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности
11 октября 2024, 03:30

Фото: istock/Andrzej Rostek

Посольство Российской Федерации в Иране призвало российских граждан соблюдать меры безопасности на фоне возможного обострения ситуации, вызванного угрозой ударов Израиля по иранским объектам.
«В связи с напряженной обстановкой вокруг Ирана, россиянам настоятельно рекомендуется строго следовать мерам безопасности и отслеживать сообщения посольства», — заявили в дипмиссии.
Эти меры предосторожности введены на фоне ухудшения международной ситуации и угрозы ответного удара со стороны Израиля. Россиян, находящихся в Иране, просят быть особо внимательными и осторожными в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Тегеран заявил о готовности нанести удары по союзникам США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атак на Иран. По данным СМИ, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару.

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#сша
#израиль
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#меры
#иран
#удар
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«Зеленского ждет гнев»: в США жестко раскритиковали одно решение Киева
NYT: Введение новых налогов вызовет гнев украинцев на Зеленского
11 октября 2024, 03:02

Введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей.
Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.

«Когда господин Зеленский вернется домой после визита в Европу, ему, вероятно, придется столкнуться с гневом населения из-за повышения налогов — меры, непопулярной в любой стране, особенно в такой, где экономика разрушена», — говорится в статье.
Алексей Мовчан, заместитель главы комитета Верховной рады по экономическому развитию, признал, что это решение будет встречено негативно.

«Нас будут ненавидеть, но у нас нет другого выбора. Речь идет о нашем выживании в этой войне», — подчеркнул он.
Многие жители Киева также выразили свое недовольство в связи с новыми налогами, ссылаясь на растущие цены и финансовые трудности. Некоторые опрошенные опасаются, что даже эти меры могут оказаться бессмысленными из-за коррупции.

Верховная Рада уже одобрила законопроект, который предусматривает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также другие изменения в налоговой системе, включая увеличение ренты на добычу щебня.

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Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года

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#экономика
#изменения
#цены
#жители
#законопроект
#меры
#зеленский
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Мелони: Италия проведет конференцию по восстановлению Украины в июле 2025 года
11 октября 2024, 02:35

Италия организует международную конференцию по восстановлению Украины 10-11 июля 2025 года.
Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме.

«Мы рассматриваем восстановление Украины как важнейший шаг к миру и процветанию. Конференция по восстановлению Украины, которая пройдет в Риме, является значимым событием, над которым мы работаем давно», — отметила Мелони.
Она также подчеркнула, что Италия продолжит оказывать поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо.

Во время переговоров обсуждались также пути привлечения международных партнеров к дипломатическому процессу и поиск решений для прекращения конфликта.

Ранее сообщалось, что «План победы» главы киевского режима Владимира Зеленского сулит ему серьезные политические проблемы. Уточняется, что Зеленский очень сильно рискует с учетом текущей ситуации на фронте.

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#зеленский
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Иран угрожает союзникам США
Иран угрожает союзникам США в случае атаки на свою территорию
11 октября 2024, 02:16

Фото: istock/Rainer Puster

Тегеран заявил о готовности нанести удары по союзникам США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атак на Иран.
Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на арабских чиновников.

По данным издания, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. В этих странах размещены американские военные силы. Источники утверждают, что власти данных государств уже уведомили администрацию президента США Джо Байдена о нежелании предоставлять свою военную инфраструктуру для атак против Ирана.

Напомним, Иран подверг Израиль ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Израильские военные заявили, что смогли перехватить большинство ракет, и пригрозили ответными ударами.

Ранее сообщалось, что операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Ливане, скорее всего, не закончится до выборов президента США, которые состоятся 5 ноября, пишет Financial Times, ссылаясь на официальные лица Запада. По словам источника, текущая обстановка «не вселяет оптимизма в то, что Израиль остановится перед выборами в США».

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#сша
#россия
#операция
#израиль
#военные
#китай
#жизнь
#иран
#удар
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США открыли огонь по союзным силам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор
РИА: США открыли огонь из артиллерии по союзным сирийским силам
11 октября 2024, 01:56

Фото: istock/Im Yeongsik

Американские военнослужащие нанесли артиллерийские удары по союзным силам сирийской армии на севере провинции Дейр-эз-Зор, сообщил РИА Новости сирийский полевой источник.

«Огонь был открыт четыре раза по позициям союзных сирийской армии сил в районах Хувейджа Сакр и Марийи, на северной окраине города Дейр-эз-Зор», — заявил источник.
По его словам, после атаки американские армейские вертолеты усилили патрулирование вокруг военной базы США на газовом месторождении Конико, которое ранее регулярно подвергалось ракетным ударам со стороны ополчения.

Официальных комментариев от американской стороны пока не поступало.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по объекту миротворцев ООН в Ливане (UNIFIL), передает Al Jazeera, ссылаясь на источники. По информации журналистских источников, Израиль атаковал три миротворческие позиции в Южном Ливане, два человека отделались легкими ранениями.

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