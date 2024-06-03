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В Подмосковье закупили около 600 автобусов

03 июня 2024, 17:08
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

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Около 600 автобусов для обслуживания пассажирских маршрутов закупила Московская область в текущем году, обновление парка и другие аспекты улучшения работы общественного транспорта в регионе обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельной конференции с членами правительства и главами городских округов.
«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. (…) Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Андрей Воробьёв.
Отмечается, что область в текущем году закупила около 600 пассажирских автобусов, из которых 136 уже вышли на маршруты. А к 1 сентября к ним должны прибавиться ещё 454 автобуса, в том числе 350 — большого класса.



Кроме того, в области ведётся закупка инструментов для ремонта автобусов.

«Мы покупаем также оборудование и инструменты, которые позволят улучшить качество ремонта автобусов — это и верстаки, и станции заправки. Кроме того, закупаем мойки, которыми будут обеспечены все базы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области – глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
В Подмосковье также работают над привлечением людей к работе в сфере общественного транспорта. В частности, увеличены зарплаты по основным специальностям в компании «Мострансавто» и ведётся ремонт в четырёх общежитиях предприятия.

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#мострансавто
Росгвардия приняла участие в межведомственных учениях по ликвидации ЧС
03 июня 2024, 17:23

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Росгвардия приняла участие в масштабных межведомственных учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Московской области.
Ежегодные учения в рамках международного салона «Комплексная безопасность» прошли на полигоне Ногинского спасательного центра МЧС.

«Завершающим этапом крупномасштабной тренировки стало показательное занятие с участием ОМОН Росгвардии. Бойцы спецподразделения ведомства успешно отработали задержание условных вооруженных преступников, планировавших диверсионный акт на объектах инфраструктуры города», — поделились в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии в рамках тренировки выполняли задачи по ликвидации условных диверсантов.. Традиционно спасатели во взаимодействии с другими структурами региона отрабатывают ликвидацию практически всех видов чрезвычайных ситуаций, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов.

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В Подмосковье спасатели провели профилактические рейды на водоемах
03 июня 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические рейды на водоемах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Профилактические мероприятия 1 и 2 июня прошли на водоёмах городских округов Волоколамск, Лотошино и Клин.

«Чтобы купание не закончилось печально, а принесло только положительные эмоции, необходимо соблюдать простые, но очень важные правила безопасности: не плавать в незнакомом месте, не нырять с высоты, не заплывать за буйки. Также не стоит приближаться к моторным судам и прыгать в воду с лодок, катеров и причалов. Кроме этого, во врем отдыха у воды не следует употреблять алкогольные напитки. Специалисты обратили внимание отдыхающих, что купание в несанкционированных местах запрещено и рекомендовали выбирать для отдыха официальные пляжи, где организовано дежурство спасателей», — поделился сотрудник части Андрей Образцов.

Особое внимание в ходе рейдов уделяется несанкционированным местам купаний, так как именно там чаще всего происходят несчастные случаи.

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Готовность капремонта стадиона «Чайка» в Королёве достигла 65%
03 июня 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт стадиона «Чайка» проводится в микрорайоне Юбилейный в Королёве, строительная готовность объекта в настоящее время составляет 65 процентов, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Сейчас на стадионе монтируют панели фасада и слаботочные сети, штукатурят стены, обустраивают кровлю и благоустраивают прилегающую территорию. На объекте заняты 60 рабочих, задействовано шесть единиц техники», — отмечается в сообщении.
Стадион «Чайка» был построен в 1957 году, инфраструктура объекта включает в себя раздевалки, душевые, туалет, медицинский кабинет, а также конференц-зал с аппаратурой для демонстрации происходящих на стадионе мероприятий, радиоузел, электрическое табло и систему освещение. У стадиона предусмотрена стоянка для автомобилей.

Закончить капремонт должны в третьем квартале текущего года.

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#капремонт
#стадион
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На Землю обрушилась четырехдневная магнитная буря
Мощная магнитная буря уровня G3 ожидается 31 мая и продлится четыре дня
03 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/Pitris

Сильная магнитная буря ожидается на Земле с 31 мая по 1 июня.
Об этом сообщили в Гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), передает ТАСС.

Причиной колебаний магнитосферы стал выброс корональной массы на Солнце 29 мая, когда произошло восемь вспышек, одна из которых достигла высшего класса X.

По данным ученых, буря достигнет уровня G3 из пяти возможных. После полудня 1 июня геомагнитные возмущения начнут снижаться и к 4 июня будут на уровне G1-G2.

14 мая случилась одна из 15 самых мощных вспышек на Солнце в истории, вызвавшая магнитную бурю максимального уровня G5 — впервые за 20 лет.

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#солнце
#космос
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На трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье обновят 25 км асфальта
03 июня 2024, 16:20

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Верхний слой дорожного покрытия поменяют на нескольких участках федеральной трассы М-9 «Балтия» в Московской области, общая протяжённость отремонтированного полотна составит 25 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Технология замены верхнего слоя покрытия позволяет ликвидировать колейность и прочие дефекты, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды», — отмечается в сообщении.
Работы по замене верхнего слоя покрытия начались на проблемных участках с 68 по 83 км Новорижского шоссе, кроме того, асфальт обновят на нескольких участках с 22 по 50 километр трассы.

Ремонт ведётся круглосуточно, весь объём работ планируется выполнить до конца сентября текущего года.

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В России до конца текущей недели могут ввести режим ЧС и-за заморозков
03 июня 2024, 16:19

Фото: istockphoto/Konoplytska

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня могут ввести в России до конца текущей недели. Причина в ожидающихся в эти дни заморозках.
Об этом на брифинге сообщила журналистам глава министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ Оксана Лут. По её словам, окончательное решение будет принято после выводов подкомиссии, организованной МЧС. В этом случае ведомство начнёт работу со страховыми компаниями. Министр также добавила, что экономический ущерб от майских заморозков для сельского хозяйства России пока не подсчитан.

В пятницу, 31 мая, вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что возвратные заморозки в мае в разных регионах страны привели к гибели более миллиона гектаров посевов, из них около 850 тысяч гектаров пришлось на зерновые культуры. По его словам, в некоторых регионах уже введён режим ЧС. В части из них планируется введение режима ЧС федерального масштаба.

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СК заинтересовался откровенным нарядом Бузовой на концерте в Уфе
03 июня 2024, 16:15

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

СК в Башкирии начал изучать жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она предстала перед зрителями на концерте в Уфе в День защиты детей.
«Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — сообщил старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

Так он ответил на просьбу одного из пользователей соцсети провести проверку и привлечь участников «голой вечеринки-2» к ответственности.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в Уфе в Международный день защиты детей и сравнила выступление певицы с «голой вечеринкой» блогера Анастасии Ивлеевой.

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#день защиты детей
#доходы
#ск
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Глава Одинцово Иванов провел совещании в сфере здравоохранения
03 июня 2024, 16:09

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Вопросы кадровой политики в сфере здравоохранения обсудили на совещании в администрации Одинцовского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
В рамках встречи глава с сотрудниками администрации рассмотрели обращения от жителей по волнующих их проблемам.

«Вопросы медицины имеют огромное значение. Мы это видим по комментариям в социальных сетях, обращениям, которые фиксирует Центр управления регионом в системе «Добродел», на всех наших «Выездных Администрациях» и личных приемах. Вопросы здравоохранения звучат постоянно. Видим позитивные сдвиги в работе Одинцовской областной больницы, но проблем предстоит решить еще много. Поэтому круглые столы в таком формате будем проводить на регулярной основе», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

На сегодняшний день на базе Одинцовской областной больницы создан Научный совет, который разрабатывает предложения по развитию научной и научно-исследовательской деятельности.

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Назван особо востребованный навык для выпускников вузов
Skillfactory: Наиболее востребованный навык – умение работать в команде
03 июня 2024, 16:06

Фото: iStock/undrey

Программный директор школы IT-профессий Skillfactory «Высшее образование» Алексей Дворецкий заявил, что в выпускниках вузов очень ценится на рынке труда навык умения работать в команде.
Также, по его словам, важны умение анализировать и визуализировать данные, гибкость и готовность работать в условиях неопределённости, готовность экспериментировать и пробовать новое.

«Диплом о высшем образовании по-прежнему играет важную роль. Но важны также практические навыки и наличие хорошего портфолио. В быстро меняющихся сферах, таких как IT, дизайн, маркетинг и других развивающихся отраслях, практические навыки и способность к адаптации могут быть более важны, чем формальное образование», — добавил в беседе с RT Дворецкий.

А юрист Юрий Никитин сообщил, что зарплата россиянок с детьми, которым могут сократить рабочую неделю, может несущественно сократиться.

«Несмотря на новые правила, которые предлагают депутаты, работодатель заинтересован в том, чтобы его сотрудник был как можно больше погружён в рабочий процесс. Для компании, где работает женщина с двумя и более детьми, даже часовое отсутствие может повлиять на прибыль. Всё, конечно, зависит от должности и места работы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Никитин.

Ранее председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев заявил, что перед летними каникулами на временную работу устроились уже более 2 тыс. подмосковных подростков.

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