В Подмосковье закупили около 600 автобусов

Фото: пресс-служба правительства МО
Около 600 автобусов для обслуживания пассажирских маршрутов закупила Московская область в текущем году, обновление парка и другие аспекты улучшения работы общественного транспорта в регионе обсудил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе еженедельной конференции с членами правительства и главами городских округов.
«Мы обсуждаем мероприятия, направленные на стабильную работу транспорта. (…) Наша задача — не допустить роста жалоб», — сказал Андрей Воробьёв.Отмечается, что область в текущем году закупила около 600 пассажирских автобусов, из которых 136 уже вышли на маршруты. А к 1 сентября к ним должны прибавиться ещё 454 автобуса, в том числе 350 — большого класса.
Кроме того, в области ведётся закупка инструментов для ремонта автобусов.
«Мы покупаем также оборудование и инструменты, которые позволят улучшить качество ремонта автобусов — это и верстаки, и станции заправки. Кроме того, закупаем мойки, которыми будут обеспечены все базы», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области – глава регионального Минтранса Алексей Гержик.В Подмосковье также работают над привлечением людей к работе в сфере общественного транспорта. В частности, увеличены зарплаты по основным специальностям в компании «Мострансавто» и ведётся ремонт в четырёх общежитиях предприятия.
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