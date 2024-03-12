В Подмосковье началось аннулирование патентов у иностранных граждан

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С 7 марта в регионе началась процедура по аннулированию патентов у иностранных граждан, которые не подали уведомление об осуществлении трудовой деятельности в территориальный орган МВД России. Об этом сообщила пресс-служба государственного бюджетного учреждения Московской области «Единый миграционный центр Московской области».
7 января 2024 года в России с силу вступили поправки в законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Стоит отметить, что в первую очередь это коснется тех иностранных граждан, которые получили патент с 7 января 2024 года.
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«В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин обязан представить лично, либо направить почтовым отправлением с уведомлением о вручении в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, которые выдали патент выдавший патент, уведомление об осуществлении трудовой деятельности», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева