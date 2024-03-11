Мигрантов могут обязать покинуть РФ за работу не по профилю

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Минтруд подготовил законопроект, в котором предлагается высылать мигрантов из РФ, если они будут работать не по профилю. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу Минтруда.
В документе указано, что если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, то им придется покинуть территорию России за 15 дней.
В министерстве полагают, что этот законопроект поможет повысить заинтересованность работодателей в организационном наборе и предотвратить случаи трат на билеты и наем человека, который не планировал работать на определенном предприятии.
Ранее сообщалось, что в России задержали мигранта с военным обмундированием на две роты солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Законопроект предусматривает создание специального документа, подтверждающего право иностранного гражданина на временную трудовую деятельность в РФ», — сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что в России задержали мигранта с военным обмундированием на две роты солдат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак