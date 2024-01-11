Женщину через багажник спасли из провалившегося под землю автомобиля в Азове

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В городе Азов Ростовской области легковая машина провалилась в водопроводный колодец прямо посреди дороги. За рулем авто находилась женщина. Из машины достали через багажник. Об этом пишет РЕН ТВ.
Инцидент произошел утром 11 января. Отмечается, что женщина должна была ехать с детьми, но в момент провала находилась в автомобиле одна. Местный житель Константин рассказал изданию, что аналогичные ситуации случались и раньше. Перед тем, как поменяли коллектор, на дорогах также были провалы. Мужчина сделал предположение, что провал произошел из-за вымывания грунта.
Собеседник агентства рассказал, что под дорогой проходит стык колодцев, через которые в дома подается вода.
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Алина Юрчак