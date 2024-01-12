В пятницу утром загруженность дорог Московской области составляет 3 балла

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В пятницу утром, 12 января, загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла.Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В пятницу утром, 12 января, загруженность дорог Подмосковья составляет 3 балла.
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-7 «Волга».
Кроме этого, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области просит водителей и пешеходов внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, а также соблюдать скоростной режим в связи с погодными условиями и плохой видимостью.
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