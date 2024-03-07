В ЖК «Парк Апрель» построят детсад на 210 детей

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Детский сад на 210 мест построят в малоэтажном ЖК «Парк Апрель» Наро-Фоминского городского округа.
Стоит отметить, что жилой комплекс расположен в 20 минутах езды по Киевскому шоссе от Москвы.
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«Трехэтажное здание площадью 3 тысяч кв. метров будет рассчитана на группы детей раннего возраста, от полутора до трех лет. Также в нем оборудуют помещения музыкального и спортивного залов, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовую. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство», — подчеркнули в министерстве.
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Мира Полтева