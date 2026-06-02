В Подмосковье начался супергрибной сезон

Миколог Тихомиров: В Подмосковье стартовал супергрибной сезон
В Подмосковье и других регионах России стартовал супрегрибной сезон. Об этом сообщил миколог Дмитрий Тихомиров в разговоре с aif.ru.



Эксперт обратил внимание на шампиньоны, подчеркнув их яркий аромат и безопасность, так как их трудно спутать с ядовитыми грибами. Также уже начали появляться белые грибы, маленькие лисички и серо-желтый трутовик.

Тихомиров подчеркнул, что температурные колебания и обильные осадки способствуют росту грибов. После недавних холодов и обильных осадков в России можно ожидать увеличения урожая грибов. Для начала их роста необходимы именно такие климатические условия — прохлада и влажность, отметил специалист.

Екатерина Коршунова

