В Подмосковье начнут разливать шотландский виски Glendale

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Российская компания Luding Group подписала контракт с шотландской Campbell Mayer, согласно которому теперь сможет разливать виски Glendale. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник Luding Group.
По данным издания, ранее Glendale разливался только в Шотландии. Однако уже к концу 2024 года выпуск алкогольного напитка собираются наладить в Подмосковье на Коломенском винно-коньячном заводе.
В Luding пояснили, что данное решение было принято для развития брендов своего портфеля, а также стратегией локализации производства. Кроме того, необходимо удовлетворить растущий спрос на качественный и доступный алкоголь.
КВКЗ планирует выпускать 70 тысяч бутылок ежемесячно. Пока стоимость за бутылку неизвестна, но позиционируют цену Glendale ближе к экономсегменту. В настоящее время шотландский виски сейчас стоит 1200 рублей за 0,7 литра.
Ранее сообщалось, что на полки российских магазинов вернётся французский коньяк Hardy.
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В Luding пояснили, что данное решение было принято для развития брендов своего портфеля, а также стратегией локализации производства. Кроме того, необходимо удовлетворить растущий спрос на качественный и доступный алкоголь.
КВКЗ планирует выпускать 70 тысяч бутылок ежемесячно. Пока стоимость за бутылку неизвестна, но позиционируют цену Glendale ближе к экономсегменту. В настоящее время шотландский виски сейчас стоит 1200 рублей за 0,7 литра.
Ранее сообщалось, что на полки российских магазинов вернётся французский коньяк Hardy.
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Элина Позднякова