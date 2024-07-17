Компании, связанные с Global Spirits и олигархом Черняком, переданы в доход РФ

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Акции компаний, связанных с международным производителем алкогольных напитков Global Spirits и украинским олигархом Евгением Черняком, переданы в доход Российской Федерации.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ. В ФССП уточнили, что в доход государства обращено 100% долей в уставных капиталах компаний «Стандарт качества», «Русский север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха», «Новый уровень». Учредителем всех этих фирм является Александр Беспалов, некоторых — совместно с Иваном Кубраковым.
Курский суд 4 июня удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства 100% долей уставных капиталов указанных фирм и акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин», зарегистрированные за иностранной компанией «Брэнд Груп Корпорейшн Лимитед». Кроме того, суд запретил на территории России деятельность объединений, включающих Бемпалова, Кубракова и Евгения Черняка в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
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Александр Бойцов