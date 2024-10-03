Россиянам раскрыли, какие напитки вызывают самое тяжёлое похмелье

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И о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявила, что наиболее тяжёлое похмелье вызывают виски, тёмное пиво и красное вино.
Также к таким напиткам относятся бурбон, ром и коньяк.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявлял, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире.
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«Тёмное пиво содержит больше веществ, которые могут замедлять метаболизм алкоголя, что усиливает симптомы похмелья. Прозрачные напитки, такие как водка или белый ром, вызывают менее тяжелое похмелье, так как содержат меньше дополнительных веществ», — пояснила в беседе с NEWS.ru Лялина.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявлял, что Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире.
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Мелисса Тимофеева