В Подмосковье наградили более 30 самых активных управдомов

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
В Доме правительства Московской области наградили лучших председателей многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий региона.
Как говорится в сообщении, современный управдом пользуется современными средствами: фиксирует нарушения чистоты в приложении «Проверки Подмосковья», взаимодействует с органами власти, знает, как провести собрание собственников в цифровом формате, помогает улучшить двор и территорию. Именно такие активные председатели МКД и удостоились наград.
Кроме того, награды получили управдомы, проявившие себя в других сферах жилищно-коммунального хозяйства – таких как энергетика, содержание МКД и капремонт.
Всего ведомственные награды получили 28 управдомов. Ещё пять были отмечены благодарственными письмами губернатора.
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«За активную гражданскую позицию, оперативное взаимодействие и добросовестный труд мы поблагодарили шестерых управдомов: Ксению Марус из Алабушева, Ирину Грабарчук из Одинцова, Марьяну Симакову из Звёздного городка, Светлану Ковалёву из Лобни, Александра Орловского из Егорьевска и Николая Парамонова из Волоколамска. Мы надеемся и на дальнейшее крепкое взаимодействие. У нас общие цели – сделать Подмосковье чистым», – сказал замруководителя Главного управления содержания территорий Сергей Гирко.
Всего ведомственные награды получили 28 управдомов. Ещё пять были отмечены благодарственными письмами губернатора.
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Лора Луганская