В России пройдёт серия детских конкурсов по Правилам дорожного движения

Фото: istockphoto/LadadikArt
В России пройдёт ряд конкурсов по Правилам дорожного движения. Они направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и приурочены ко Всемирному Дню изобретателя автомобиля.
Всемирный День изобретателя автомобиля отмечается 29 января. Первый автомобиль был изготовлен в 1885 году изобретателем Карлом Бенцем. Это был двухместный экипаж, имевший три больших спицованных колеса и четырехтактный мотор на бензине и с водным охлаждением.
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» и его президент Ольга Едыкина проводят IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ», IV Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ» и IV Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».
Конкурсы проводятся в период с 28.12.2024 г. по 28.02.2025 г. Их целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.
Вся информация об организации и условиях проведения конкурсов будет размещена на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru, а также в социальных сетях.
Читайте также:
Юрист оценил поправки в ПДД в 2025 году
Сотрудники ГАИ провели в Серпухове акцию «Безопасный двор»
В Подмосковье в дни новогодних каникул проведут рейды по соблюдению ПДД
Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» и его президент Ольга Едыкина проводят IV Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества по ПДД «АВТО-БУМ», IV Всероссийский конкурс стихов и песен об автомобиле «АЗБУКА АВТОМОБИЛЯ» и IV Всероссийский конкурс видео-работ и презентаций «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!».
Конкурсы проводятся в период с 28.12.2024 г. по 28.02.2025 г. Их целью является профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.
Вся информация об организации и условиях проведения конкурсов будет размещена на сайтах фонда www.fond-edykina.ru; new.fond-edykina.ru, а также в социальных сетях.
Читайте также:
Юрист оценил поправки в ПДД в 2025 году
Сотрудники ГАИ провели в Серпухове акцию «Безопасный двор»
В Подмосковье в дни новогодних каникул проведут рейды по соблюдению ПДД
Александр Бойцов