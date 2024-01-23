В Подмосковье наградили победителей конкурса «Педагогический дебют»

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Победители подмосковного конкурса «Педагогический дебют-2023» получили дипломы из рук министра образования Московской области Ильи Бронштейна, сообщает пресс-служба министерства.
«В конкурсных испытаниях, которые длились три дня, приняли участие 52 молодых учителя. И сегодня девять лучших из них получили свои награды», — отмечается в сообщении.Победу на конкурсе «Педагогический дебют-2023» одержали учитель начальных классов Клинской гимназии №2 Никита Иванов, учительница математики школы №1 в Шаховской Надежда Калиниченко, учительница начальных классов Электрогорской школы №16 Ксения Капустина и две учительницы английского языка: Карина Лопатина из Павлово-Посадской школы №10 и Ксения Крупинова из Давыдовской гимназии в Орехово-Зуевском округе.
Всего с 2015 года победу на областном конкурсе «Педагогический дебют» одержали более 400 молодых педагогов Подмосковья.
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