В российских школах «Обществознание» будут преподавать с 9 класса

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Предмет «Обществознание» будут преподавать в школах, начиная с 9 класса.
В данный момент проводится работа по изменению программы и подготовке нового учебника.
Об этом рассказала сенатор, заместитель главы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева в эфире радио «Спутник в Крыму».
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами.Он отметил важность правильного ухода за животными и в целом за окружающей средой.
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Об этом рассказала сенатор, заместитель главы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева в эфире радио «Спутник в Крыму».
«У нас этот предмет преподавался с 6-7 классов, сейчас будет выведен он в старшее звено. Но главное не в этом, а в том, что программа уже меняется. Она по своему содержанию не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем. Будут переписаны учебники»,-заявила сенатор.Алтабаева предполагает, что с 1 сентября нынешнего года внесут изменения по перераспределению часов в учебном плане для предмета «Обществознание». Вероятно, их выведут в 9-10 классы.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами.Он отметил важность правильного ухода за животными и в целом за окружающей средой.
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Мария Фирсова