Одинцовская школьница приняла участие в Школе молодых ученых

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
«Программа Школы включала общеобразовательные лекции, обучающие классы, а также часы для самостоятельной работы. В рамках общеобразовательных лекций слушателям было рассказано о подготовке к запуску современных космических обсерваторий и их работе на орбите непосредственно ведущими участниками и руководителями таких проектов», — поделились в министерстве.
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