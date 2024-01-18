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Одинцовская школьница приняла участие в Школе молодых ученых

18 января 2024, 15:54
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Ученица Одинцовского лицея прошла обучение в Школе молодых ученых. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Школа молодых ученых была организована Институтом космических исследований Российской академии наук. Десятиклассница Одинцовского Десятого лицея Дарья Гайсёнок стала одним из участников образовательного процесса.

«Программа Школы включала общеобразовательные лекции, обучающие классы, а также часы для самостоятельной работы. В рамках общеобразовательных лекций слушателям было рассказано о подготовке к запуску современных космических обсерваторий и их работе на орбите непосредственно ведущими участниками и руководителями таких проектов», — поделились в министерстве.


Стоит отметить, что каждый участник Школы молодых ученых получил сертификат о прохождении обучения.

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Подмосковные лесничие провели уборку на воинских захоронениях времен ВОВ
18 января 2024, 15:40

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Подмосковные лесничие поддерживают порядок на воинских захоронениях и памятниках времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Традиционно дни освобождения от немецко-фашистских захватчиков в далёких 1941, 1942 годах западные подмосковные округа отмечают зимой.

«91 памятный знак расположен на землях гослесфонда. Наши лесничие, сотрудники ЛПС и лесной охраны взяли шефство над этими местами воинской славы. Регулярно проводятся субботники: зимой стелы и обелиски очищаются от снега.Круглый год поддерживается надлежащее состояние памятных мест», — поделился председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Стоит отметить, ​что сотрудники отчистили памятники, установленные в честь павших бойцов партизанского отряда Василия Копаева вблизи деревни Немки в городском округе Лотошино.

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Прокурор запросил для Стрелкова почти пять лет колонии
18 января 2024, 15:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

На суде прокурор запросил для бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) 4 года и 11 месяцев лишения свободы по делу об экстремизме, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Александра Молохова.
В настоящий момент слушания по делу Стрелкова проходят в Мосгорсуде в закрытом от публике формате.

«Прокурор в прениях попросил суд назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев с содержанием в колонии общего режима», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. В отношении бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Сперва следователи ходатайствовали о домашнем аресте Стрелкова, однако, его заключили в СИЗО до 18 сентября 2023 года. Позже арест был продлён.

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#экстремизм
#суд
#прокуратура
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В Подмосковье подготовили подъезды к более 220 крещенским купелям
18 января 2024, 15:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Подъездные пути к более 220 местам для крещенских купаний подготовили дорожники Московской области в 55 округах региона, общая протяжённость подготовленных дорог превысила 380 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Подъездные пути очистили от снега и обработали противогололёдными материалами. При этом в порядок привели не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки, тротуары, остановки рядом с купелями, а также неподалёку от храмов», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.

Больше всего дорог подготовили на территории Можайского округа — более 35 километров. В Коломне и Богородском округе было очищено около 20 км дорог к купелям.

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#крещение
#дороги
#подмосковье
#московская область
#алексей гержик
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В Балашихе за год отремонтируют и построят более трёх километров ЛЭП
18 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Три с половиной километра линий электропередачи планируют обновить и построить на территории городского округа Балашиха в текущем году специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В частности, участок кабельной линии протяжённостью 1,1 км реконструируют на Главной улице в микрорайоне Железнодорожный. Работы также проведут в микрорайонах Николо-Архангельский и Салтыковка и на Первомайской улице в городе Балашиха», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Салтыковке и в Николо-Архангельском построят трансформаторные подстанции. Все работы планируется выполнять в основном весной и летом.

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#балашиха
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#электричество
#минэнерго мо
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Лавров заявил об очищении общества благодаря СВО
Лавров: СВО помогла очистить РФ от людей, которым чужда российская культура
18 января 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

СВО очистила общество от людей, которым не ощущают причастность к России и ее культуре. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года.

«Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и русской культуре», — заявил дипломат.
Он отметил, что часть таких людей уехала из страны, ряд людей остался и начал задумываться, но большая часть общества все же объединилась.

В ходе пресс-конференции Лавров рассказал о безнаказанных зверствах киевского режима. Он отметил, что Киев дозволено все, даже пытки американцев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Королёве в январские выходные проведут фермерский фестиваль
18 января 2024, 14:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ярмарка-фестиваль фермерской продукции будет проводиться с 19 по 21 января и с 26 по 29 января в подмосковном Королёве, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На фестивале можно будет продегустировать и купить продукты, произведённые в фермерских хозяйствах, а также приобрести изделия народного промысла и авторские сувениры. Посетителей ждут мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция и мёд», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля для юных и взрослых посетителей проведут мастер-класс по изготовлению пряников.

Фестиваль будет проводиться на пешеходной зоне у дома №18 по Октябрьской улице, часы работы — с 10 утра до 18:00.

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#фестиваль
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Синоптик Ильин спрогнозировал мокрый снег в столичном регионе на Крещение
18 января 2024, 14:27

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик Александр Ильин заявил, что на Крещение в Московском регионе.
«Сначала снегопады пройдут в западных районах Московской области, но постепенно они накроют весь столичный регион», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

По его словам, жителям региона стоит ждать некоторого похолодания в воскресенье.

При этом, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что сильные снегопады постепенно будут уходить на восточную часть страны.

«Рано утром в пятницу в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани начнётся снег, и снегопад будет длиться двое суток с небольшим перерывом в субботу и до первой половины воскресенья. За это время может выпасть до 30-35 см снега. Учитывая, что в Казани уже 49 см снега, это очень значительная величина», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

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#прогноз
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Мособлдума досрочно прекратила полномочия депутата Жигарева
18 января 2024, 14:25

Фото: Фотобанк МО

Мособлдума в ходе первого заседания весенней сессии приняла решение о досрочном прекращении полномочий Кирилла Жигарева. Решение принято на основании поступившего от депутата заявления, сообщается в телеграм-канале регионального парламента.
«Благодарю Кирилла Сергеевича за многолетнюю совместную работу. Вы были депутатом Мособлдумы в течение трёх созывов и проделали огромную работу на благо жителей Подмосковья», – сказал спикер Игорь Брынцалов.
Он пожелал Жигареву дальнейших успехов.

Уточняется, что после прекращения полномочий мандат будет вакантным. Кандидатура на него будет выдвинута в соответствии с партийным списком. Дополнительные выборы проводить не станут.

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#московская область
#игорь брынцалов
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В Мытищах устроили незаконную свалку площадью более 37 тыс квадратных метров
18 января 2024, 14:06

Нелегальную свалку отходов организовали рядом с деревней Сухарево городского округа Мытищи, её площадь превысила 37 тысяч квадратных метров, а объём отходов составил около 42 тысяч кубометров, сообщает пресс-служба министерства экологии Московской области.
«Большинство размещённых на нелегальной свалке отходов составил лом кирпича, асфальта и бетона, а также техногенные грунты», — отмечается в сообщении.
Несмотря на то, что эти отходы не отравили почву, ущерб землям эксперты оценили в 18 млн рублей. Материалы по факту организации нелегальной свалки стройотходов переданы в полицию. Сотрудники Минэкологии области продолжают надзорные мероприятия в округе.

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