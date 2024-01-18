Одинцовская школьница приняла участие в Школе молодых ученых

Три с половиной километра линий электропередачи планируют обновить и построить на территории городского округа Балашиха в текущем году специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В частности, участок кабельной линии протяжённостью 1,1 км реконструируют на Главной улице в микрорайоне Железнодорожный. Работы также проведут в микрорайонах Николо-Архангельский и Салтыковка и на Первомайской улице в городе Балашиха», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в Салтыковке и в Николо-Архангельском построят трансформаторные подстанции. Все работы планируется выполнять в основном весной и летом.

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