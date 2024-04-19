В Подмосковье наградят лучших специалистов в сфере местного самоуправления

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Вручение наград победителям конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2023» и «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023» состоится 23 апреля, церемония пройдёт в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» проводился в шестнадцатый раз. Традиционно в нём принимают участие сотрудники муниципального самоуправления и муниципальных учреждений, депутаты местных советов и сельские старосты. Конкурс проводится по девяти номинациям», — говорится в сообщении.В этом году участие в конкурсе приняли представители 23 городских округов, самой высокой оказалась конкуренция среди сельских старост.
После того, как будут объявлены и награждены победители этого конкурса, церемония продолжится вручением наград за лучший проект территориального общественного самоуправления. Конкурс проектов проводится в третий, он направлен на поддержку инициатив граждан и внедрение лучших практик.
Имена победителей будут объявлены в ходе церемонии.
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