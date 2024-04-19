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В Подмосковье наградят лучших специалистов в сфере местного самоуправления

19 апреля 2024, 11:44
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

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Вручение наград победителям конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2023» и «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023» состоится 23 апреля, церемония пройдёт в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» проводился в шестнадцатый раз. Традиционно в нём принимают участие сотрудники муниципального самоуправления и муниципальных учреждений, депутаты местных советов и сельские старосты. Конкурс проводится по девяти номинациям», — говорится в сообщении.
В этом году участие в конкурсе приняли представители 23 городских округов, самой высокой оказалась конкуренция среди сельских старост.



После того, как будут объявлены и награждены победители этого конкурса, церемония продолжится вручением наград за лучший проект территориального общественного самоуправления. Конкурс проектов проводится в третий, он направлен на поддержку инициатив граждан и внедрение лучших практик.

Имена победителей будут объявлены в ходе церемонии.

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#московская область
#подмосковье
В Можайске завершили возведение годами стоявшего недостроенным здания кафе с магазином
19 апреля 2024, 12:02

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Возведение долгое время остававшегося недостроенным здания кафе с магазином завершили на улице Полосухина в Можайске, в настоящее время объект введён в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание начали строить в 2018 году, но работы всё время приостанавливались. Некоторое время объект оставался недостроенным и был внесён в список на снос. Однако собственник возобновил строительство и в конце минувшего года здание, наконец, было готово», — говорится в сообщении.
Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, общая площадь объекта коммерческой недвижимости составляет 610 квадратных метров. В эксплуатацию здание ввели в первом квартале 2024 года.

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#мособлархитектура
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Apple по требованию властей Китая удалила WhatsApp и Threads из загрузки
19 апреля 2024, 11:44

Фото: istock / maruco

Компания Apple удалила мессенджер WhatsApp, сервис Threads, принадлежащие корпорации Meta, а также мессенджер Telegram из своего онлайн-магазина AppStore в Китае, сообщает портал 9to5Mac.
По информации портала, власти этой страны потребовали удалить эти приложения из AppStore. Они объяснили свое решение соображениями национальной безопасности.

Представители Apple отметили, что компания обязана соблюдать законы стран, в которых она работает, даже если не согласна с ними. Они также подчеркнули, что невыполнение требований КНР могло бы привести к закрытию AppStore на территории этой страны.

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Ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами
19 апреля 2024, 11:23

Фото: istockphoto/nito100

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская освобождена от занимаемой должности. Причиной стал скандал с сертификатами о знании русского языка для мигрантов.
Исполняющим обязанности ректора назначен Никита Гусев, который ранее занимал должность проректора МГУ, сообщают «Известия». Увольнение Трухановской произошло на следующий день после совещания главы министерства науки и образования РФ Валерия Фалькова с ректорами вузов. На встрече он заявил, что необходимо усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

Кроме того, было решено, что с 1 мая 2024 года все коммерческие партнеры вузов, которые проводят экзамен по русскому языку для мигрантов и выдают сертификаты о его знании должны быть исключены из этой процедуры.

Интересно, что именно Трухановская на посту ректора одного из ведущих лингвистических вузов страны неоднократно выступала с инициативой ужесточения правил сдачи русского языка мигрантами, указывая на коррупционные риски при существующем механизме.

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#вуз
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«Проблема глобальная»: Россиянам рассказали, чем компенсировать недосып
Врач Бондаренко рассказал, как справиться с недосыпом
19 апреля 2024, 10:47

Фото: istockphoto/NSimages

Недавнее исследование, проведенное в Пенсильванском университете, показало, что сон в пять часов нарушит состояние сердечно-сосудистой системы, включая частоту сердечных сокращений и артериальное давление. А попытки восстановить утраченный сон в выходные дни оказываются недостаточными для возвращения всех показателей в норму.
Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко в беседе с «Радио 1» подробно рассказал о проблеме сна в современном мире.
«Проблема глобальная. Действительно, не удастся отоспаться в выходные. Человек восстанавливается и набирает свой энергоресурс только во время сна. Человек по физиологии должен спать минимум 7 часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе 6. У нас большинство людей, к сожалению, сейчас на удалённой системе работы и образования, много соблазнов поиграть, пообщаться в соцсетях, и мы ложимся в 2 или в 4 утра, а потом в 8 подрываемся. И организм абсолютно не восстановлен», — сказал эксперт.

Также врач рассказал, что недосып крайне опасен для организма, потому что влияет практически на все внутренние системы.
«У нас повышается артериальное давление, повышается утомляемость, у нас есть биологические часы — нормы, когда кишечник, желчная, поджелудочная в определенное время, как луна на небосклоне, независимо от нашего отношения к этому, начинают в какой-то момент отдыхать, очищаться и опять работать. Они поддерживают наше здоровье. И когда мы недосыпаем, идет сбой практически всех систем», — поделился собеседник.

Эксперт сообщил, что есть возможность компенсировать недосып дневным сном.

«Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днём. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40-45 минут», — сообщил специалист.

В выходные, по мнению эксперта, тоже следует соблюдать режим, потому что свободное время лучше провести активно и культурно: погулять, сходить в театр или парк, встретиться с друзьями.

По словам специалиста, достаточно двух-трёх недель, чтобы сбить себе режим, а восставить его удастся как минимум за месяц, потому что этот процесс связан с пробуждением и возбуждением центральной нервной системы.
Режим — это серьезная работа, сбой в режиме мешает жить, работать, учиться и творить, а это концепт жизни, поэтому нужно спать, заключил врач.

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#режим
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Климовске достигла 20%
19 апреля 2024, 10:38

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в подольском микрорайоне Климовск, в настоящее время выполнена пятая часть работ, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«На объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа, а также обустройство наружных инженерных сетей. Строительная готовность школы составляет 20%. На площадке работают 140 человек, задействовано шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, здание будет четырёхэтажным, его общая площадь составит более 17,2 тыс. квадратных метров. Учебное заведение будет разделено на блоки для младшей, основной и старшей школы. Там будут обустроены кабинеты, лаборатории, а также помещения для проектной деятельности и внеклассного образования, библиотечно-информационный центр, спортзалы и актовый зал на 400 зрителей, столовая с кухней и офисная зона для учителей и администрации.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

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#климовск
#школа
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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В Подмосковье оцифровали получение свидетельства о праве на подготовку трактористов
19 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/gpointstudio

Подмосковные организации, которые готовят водителей самоходных машин, трактористов и машинистов, теперь могут оформить свидетельство о соответствии требованиям онлайн — через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Учебные заведения, которые занимаются подготовкой водителей спецтехники, получили возможность подать онлайн-заявку на свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащённости образовательного процесса», — цитируются в сообщении слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.
В ведомстве отметили, что услуга не только оцифрована, но и оптимизирована: срок её предоставления сокращён с 30 календарных дней до восьми рабочих дней, а количество документов, необходимых для получения свидетельства, уменьшено с 15 до пяти. Размер пошлины за предоставление этой услуги составляет 1600 рублей.

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#госуслуги
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Жительниц Подмосковья приглашают на всероссийский женский бизнес-форум
19 апреля 2024, 10:01

Фото: iStock/jacoblund

Всероссийский женский бизнес-форум «Вместе» состоится 23 мая в Туле, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
«Форум станет площадкой для консолидации женщин-предпринимателей в целях обеспечения экономического роста регионов, кроме того, мероприятие направлено на популяризацию женского предпринимательства», — говорится в сообщении.
В рамках форума будут проводиться экспертные и стратегические сессии, обсуждение влияния женского предпринимательства на экономику и путей соблюдения баланса между бизнесом и семьёй, а также ряд других тем.

Мероприятие завершится музыкальной программой.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно через сайт forum.club-womens.ru.

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#форум
#женщины
#бизнес
#предприниматели
#тульская область
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В Химках построят современный жилой район с тремя детсадами, школой и поликлиникой
19 апреля 2024, 09:43

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Современный жилой район с объектами социальной инфраструктуры и квартирами для переселенцев из аварийных домов построят на Рабочей улице в Химках в рамках реновации, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый район будет построен на территории нежилой застройки общей площадью 31,28 га, Десять процентов от возведённого жилья передадут для переселенцев из аварийных домов», — говорится в сообщении.
По договору о комплексном развитии территории застройщик — ГК «Самолёт» — возведёт в районе школу на 1650 мест и три детских сада, рассчитанных на 800 воспитанников. Кроме того, в районе будет построено почтовое отделение, МФЦ и поликлиника на 215 посещений за смену, а также опорный пункт полиции.

Отмечается, что 20 тысяч квадратных метров будет построено под коммерческие предприятия — магазины, кафе, салоны красоты и пр. Будет таже построены многоуровневые и подземные паркинги, а во дворах обустроят детские и спортивные площадки.

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#химки
#строительство
#школа
#детсад
#поликлиника
#расселение
#минжилполитики мо
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Появились кадры крушения военного самолета Ту-22М3 на Ставрополье
19 апреля 2024, 08:55

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Кадры крушения военного самолета в Ставропольском крае появились в сети. Видео публикует Telegram-канал RT.
На кадрах видно, как воздушное судно горит в момент падения.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-22М3 ВКС России потерпел катастрофу, возвращаясь на аэродром базирования после боевой задачи. На борту были четыре человека, все катапультировались.

Трех членов экипажа спасли, еще одного ищут спасатели.

В марте в Севастополе в море упал военный самолет. Глава города Михаил Развожаев сообщал, что гражданские объекты не пострадали. Пилот успел катапультироваться, его нашли сотрудники Спасательной службы Севастополя.

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