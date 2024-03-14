В Подмосковье наладили бесперебойную работу электроэнергии в 300 домах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Под контролем ГУСТ МО налажена бесперебойная работа электроэнергии в более 300 домах Московской области. Об этом сообщила главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В большинстве случае перебои случаются из-за неисправностей в электрических сетях, резкого роста потребления или износа оборудования.
Стоит отметить, что при неисправности подачи электроэнергии в многоэтажном доме житель может обратить в единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО или управляющую компанию, ответственную за его МКД.
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«С начала года правляющие компании отработали 355 задач по устранению перебоев в подаче электрической энергии в дома Подмосковья. Так, работу провели в Подольске на улицах Литейная, дом №6А, Маштакова, дом №5А, на улице Тепличная в доме №7, Ульяновых, дом №5, Циолковского, дом №14, а также на улице Большая Серпуховская и в поселке Поливаново», — поделились в пресс-службе ведомство.
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Мира Полтева