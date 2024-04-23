В Луховицах потушили лесной пожар

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар вспыхнул на территории Чернореченского участкового лесничества в трёх километрах от города Луховицы, о возгорании в экстренные службы сообщили местные жители, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Сообщение о пожаре поступило вечером 22 апреля. Первоначально площадь возгорания составляла 0,08 га, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился на площадь до 0,1 га», — говорится в сообщении.На тушение были направлены девять работников лесопожарных служб с четырьмя единицами техники. Для того, чтобы потушить пожар, специалистам потребовалось 50 минут.
В региональном Комлесхозе отметили, что пожар был низовым, а причиной возгорания стал человеческий фактор. В ведомстве также напомнили, что при обнаружении пожара в лесу следует немедленно позвонить по единому номеру 112 или на горячую линию лесной охраны: +7-800-100-94-00.
Читайте также:
На складе в Химках вспыхнул пожар
Крупный пожар в Подмосковье
Пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани – видео
Лев Каштанов