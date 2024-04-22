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В Подмосковье за выходные потушили два лесных пожара

22 апреля 2024, 13:18
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Два лесных пожара потушили в Московской области за период с 19 по 21 апреля, их общая площадь составила более полутора гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.


«Один пожар возник в Истринском лесничестве на территории городского округа Красногорск — в двух километрах от деревни Сабурово. Огонь распространился на площади 0,1 га. Второй пожар произошёл в Ногинском лесничестве на территории Павлово-Посадского округа в километре от деревни Дмитрово. Здесь площадь пожара достигла 1,5 га», — говорится в сообщении.
Один из пожаров был обнаружен в ходе наземного патрулирование, другой — благодаря видеомониторингу. Оба пожара потушили в день обнаружения. В Красногорске с огнём боролись шесть человек, было задействовано две единицы техники. В Ногинском лесничестве пожар тушили 11 человек, использовалось пять спецмашин.

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#сергиев посад
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Обнаружены чёрные ящики разбившегося на Ставрополье бомбардировщика Т-22М3
22 апреля 2024, 12:30

Фото: istockphoto/Gudella

Найдены чёрные ящики бомбардировщика Т-22М3, который разбился в Ставропольском крае 19 апреля. Об этом сообщили сотрудники силовых структур.
Речевой и параметрический бортовые самописцы, которые в просторечии называют «чёрными ящиками», обнаружены на месте падения самолёта, передаёт ТАСС. По словам собеседника агентства, представляющего силовые структуры, они уже переданы в военную лабораторию, где специалисты произведут расшифровку записей. Это должно прояснить причины катастрофы.

Военный самолёт Ту-22М3 разбился в Ставропольском крае в пятницу, 19 апреля, во время возвращения с боевого задания на аэродром базирования. Один член экипажа погиб, двое доставлены в госпиталь. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.

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#госпиталь
#самолет
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В Подмосковье задержали мужчину из Астрахани, находящегося в федеральном розыске
22 апреля 2024, 12:30

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершенное ранее преступление, задержали сотрудники Люберецкого отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.
«Сообщение о том, что замечен гражданин, по приметам похожий на подозреваемого из разыскной ориентировки, поступило росгаврдейцам, когда они были на маршруте патрулирования», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии отправились по указанному адресу и задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в приобретении и продаже имущества, заведомо добытого преступным путём в Астрахани.

Задержанного передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что в Москве няню одного из коррекционных детских садов обвинили в избиении воспитанника с аутизмом.

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#розыск
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Три человека погибли и двое пострадали при пожаре на заводе в Воронеже
22 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Distortion_Media

Три человека погибли и два пострадали во время пожара на предприятии в Воронеже. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание произошло в складских помещениях на электромеханическом заводе «ЭНИКмаш-В». Пожару был присвоен третий ранг сложности. Площадь горения превысила 500 квадратных метров.

Сотрудники МЧС вынесли из здания четыре пропановых и один кислородный баллоны. Сильного взрыва удалось избежать.

В настоящее время причины пожара выясняются. Пострадавших госпитализировали.

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Няня коррекционного детсада в Москве избила ребенка
Shot: няню коррекционного детсада в Москве обвинили в избиении ребенка
22 апреля 2024, 10:23

Фото: istockphoto/Irina_Geo

В Москве няню из коррекционного детского сада обвинили в избиении шестилетнего мальчика. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
18 апреля женщина пришла забирать ребенка из сада № 1708 на улице Крупской. Она увидела у него кровоподтек под глазом. Мать мальчика рассказала, что ее сын болен аутизмом и не разговаривает. В образовательном учреждении он находится с понедельника по пятницу.

Работники образовательного учреждения сказали, что гематома у ребенка появилась после удара о стул. Женщина в это не верит и подозревает няню, которая пришла работать в детсад недавно и присматривает за детьми ночью. Отмечается, что синяки на теле сына она замечала и до этого. После разговоров с другими родителями россиянка узнала, что их дети тоже приходят домой с синяками. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Ранее сообщалось, что Жительница Краснодара оставила на улице своего ребенка-инвалида и ушла. Подруга женщины рассказала, что та совершила поступок после ссоры с экс-супругом, с которым встретилась во время прогулки. Отец малышки отказался помогать бывшей жене с оплатой дорогостоящего лечения, поэтому она решила оставить ребенка с ним улице. В итоге мужчина поступил тем же образом: малышка с особенностями развития осталась на улице без присмотра. После инцидента мать девочки переживала за дочь и начала ее искать. Ребенка нашли в одном из медицинских учреждений, но теперь ее не отдают матери.

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Стало известно, что горит в Воронеже
В Воронеже загорелся завод «Элмаш»
22 апреля 2024, 09:43

Фото: iStock/sarawutk

В Воронеже на электромеханическом заводе «Элмаш» произошел большой пожар. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в торговых павильонах в Астрахани. Тушение пожара было усложнено высокой пожарной нагрузкой и плотной застройкой. Также был риск перехода огня на соседние постройки. В связи с этим пришлось вызывать дополнительные бригады пожарных, которым удалось потушить пожар.

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#пожар
#воронеж
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Троих полицейских расстреляли во время обхода в Карачаево-Черкессии
22 апреля 2024, 09:01

Фото: iStock/Shutter2U

Троих полицейский расстреляли в Карачаево-Черкесии и похитили табельное оружие. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash Gor».
По информации портала, нападение на сотрудников полиции произошло минувшей ночью. В это время правоохранители обходили территорию рынка.

После случившегося в регионе введен план «Сирена».

По уточненным данным, двое сотрудников погибли на месте, один госпитализирован с ранениями бедра и спины. Предварительно, на сотрудников полиции напали мужчина и женщина. Возбуждено уголовное дело.

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В массовом захоронении в больнице в секторе Газа нашли тела 180 погибших
Al Jazeera: в захоронении в больнице в Хан-Юнисе нашли тела 180 погибших
22 апреля 2024, 08:12

Фото: iStock/Manudri

Экстренные службы Палестины обнаружили массовое захоронение людей на территории медицинского комплекса. Об этом сообщает Al Jazeera.
По информации телеканала, тела были найдены внутри медицинского комплекса «Нассер», расположенного в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Сообщается о 180 погибших. Захоронение, по словам репортеров, было сделано военными Израиля. Среди жертв обнаружены тела молодых мужчин, женщин и детей.

Ранее сообщалось, что из-за продолжающихся военных действия на территории анклава погибли более 33,5 тысяч человек. Число пострадавших превысило 76 тысяч.

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#израиль
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#сектор газа
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Подорвавший автомобиль экс-сотрудника СБУ Головченко был зарегистрирован в Орске
22 апреля 2024, 07:45

Фото: iStock/trikolor

Подорвавший в Москве автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова Владимир Головченко был зарегистрирован в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную жительницу, которая оформила ему регистрацию в своем доме.
Отмечается, что мужчина приехал с женой к одной из женщин. Она и помогла ему с регистрацией. Украинец приезжал в Орск часто только первое время. Там у него жил дед. Супруга Головченко делала ему уколы, а также оказывала всю необходимую помощь.

По словам женщины, в последние два года мужчина появлялся в городе не очень часто. Она сообщила, что Головченко никогда полноценно не проживал в Орске. Его отец тоже жил в другом городе.

Ранее сообщалось, что под Уфой обнаружили дом украинского агента Владимира Головченко, который подорвал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. В частном доме в поселке Иглино под Уфой он проживал вместе со своей матерью. Однако, как сообщила соседка, семья покинула дом около трёх лет назад. Сейчас здание выглядит обветшалым и заброшенным. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сбу
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Военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака
Reuters: Минимум пять ракет выпущены из Ирака по военной базе США в Сирии
22 апреля 2024, 00:54

Фото: iStock/vadimrysev

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась обстрелу со стороны Ирака, сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.
Уточняется, что по меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар.

По данным Reuters, это первая атака на американские войска в Сирии с начала февраля.

Однако 26 марта сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали военную базу США на газовом месторождении «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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