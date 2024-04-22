В Подмосковье за выходные потушили два лесных пожара

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Два лесных пожара потушили в Московской области за период с 19 по 21 апреля, их общая площадь составила более полутора гектаров, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Один пожар возник в Истринском лесничестве на территории городского округа Красногорск — в двух километрах от деревни Сабурово. Огонь распространился на площади 0,1 га. Второй пожар произошёл в Ногинском лесничестве на территории Павлово-Посадского округа в километре от деревни Дмитрово. Здесь площадь пожара достигла 1,5 га», — говорится в сообщении.Один из пожаров был обнаружен в ходе наземного патрулирование, другой — благодаря видеомониторингу. Оба пожара потушили в день обнаружения. В Красногорске с огнём боролись шесть человек, было задействовано две единицы техники. В Ногинском лесничестве пожар тушили 11 человек, использовалось пять спецмашин.
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Лев Каштанов